Les Corts y el Consell instan al Valencia a que el Femenino juegue en Mestalla

Les Corts y el Consell instan al Valencia CF a que el equipo Femenino pueda jugar sus partidos de primer nivel en el estadio de Mestalla. El parlamento valenciano aprobó una declaración institucional después de trascender que las chicas disputarán el derbi del día 9 de diciembre (10: 45 horas) ante el Levante en el estadio y no en la Ciudad deportiva de Paterna, tal y como decidió el club.

El derbi Valencia CF-Levante UD de la Liga Femenina Iberdrola se jugó la pasada temporada en el estadio de Mestalla, que registro una espectacular entrada de público. Hasta 18.000 personas se dieron cita en el estadio valencianista. Sin embargo, este año, el Valencia CF decidió que su equipo Femenino jugara sus encuentros en el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna, incluido el derbi de máxima rivalidad contra el Levante UD.

Según la declaración de Les Corts, las mujeres están adquiriendo mucha presencia en el deporte español y, en particular, en el fútbol femenino, y la mujer cada vez tiene una presencia mucho más equitativa en el panorama deportivo. No solo las instituciones sino también las sociedades anónimas deportivas «deben ir de la mano» de esa realidad, según resalta la declaración, que añade que las competiciones en las que participan entidades privadas no deberían realizar distinciones discriminatorias.

«Tenemos que promover la igualdad en todas las esferas de la sociedad y más en aquellas en las que habitualmente el carácter de género ha padecido más distinciones históricamente como es el caso del fútbol, un deporte muy masculinizado en nuestro país», dice el texto.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, afirmó que le gustaría que el Valencia «siguiera en la senda de equiparar sus dos primeros equipos al jugar en Mestalla y en otro tipo de consideraciones». Oltra ha señalado que el pasado año «se dio un paso muy importante» por lo que ha incidido en que «esa era la senda en la que había que caminar».

Reserva de entradas

Los abonados del Valencia CF que quieran presenciar el encuentro ante el Levante UD deberán reservar entradas para poder asistir al partido. El aforo hace imposible que todos los abonados del club puedan presenciar en directo el encuentro por lo que el Valencia ha decidido organizar un sistema de reserva previa de entradas.