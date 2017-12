Marcelino: "Lo mejor es que volvimos a ver jugar a Rober y marcar"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, señalaba a la conclusión del partido que «hay bastantes cosas positivas. La más importante es que después de mucho tiempo vimos jugar otra ver a Rober y además metiendo un gol. Un chico que tuvo la desgracia de una lesión y dos operaciones. Sé lo que trabajó este chico y marcó el gol que es recoger todo el trabajo y el sufrimiento».

«Nos encontramos con jugadores que tienen menos minutos pero han demostrado que son competitivos y estoy satisfecho. Si el equipo lleva esta dinámica es producto del trabajo y del grupo. Lo hemos visto cuando han celebrado el gol de Rober», añadió.

Preguntado por Zaza, si iba a ser operado, y por Maksimovic, que jugó un gran partido, Marcelino dijo que «Zaza se operará cuando él y el médico quieran. Maksimovic realizó un gran partido. Tiene mucho mérito. Le doy la enhorabuena como he hecho en el vestuario».

Rober Ibáñez, que ayer reapareció tras un año lesionado, pudo celebrar con un gol su regreso a los terrenos de juego. El futbolista del Valencia se mostraba feliz por el tanto marcado. «Me he emocionado», reconocía, «mis compañeros saben lo que he pasado y me he emocionado cuando han venido a celebrarlo conmigo. Soñaba con esto, volver a jugar y marcar un gol. Y demás hemos logrado el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey», añadió el jugador valenciano.

«Me pasaron un balón, me encontré dentro del área, recorté al defensa y me salió bien. Luego pude disparar a portería con la otra pierna y el balón entró», explicaba sobre el tanto marcado ayer al Zaragoza.

Sobre el momento de forma del Valencia, Rober dijo que «hay que aprovechar las dinámicas positivas. Debemos seguir con esta racha para estar arriba», indicó.

El sorteo será el martes 5

Por otra parte, el sorteo de la siguiente ronda de la Copa del Rey se celebrará el próximo martes día 5 a las 13 horas en Las Rozas y no hoy viernes, como suele ser habitual, ya que la RFEF no ha querido que coincida con el sorteo del Mundial de Rusia 2018 que hoy a las 16 horas se celebra en el Kremlim de Moscú con el de la siguiente ronda copera.