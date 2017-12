Marcelino: "Es imposible acercarme a lo que Benítez consiguió en el Valencia"

Si el Valencia puntúa mañana en Getafe, su entrenador Marcelino García Toral habrá batido el récord de partidos invictos, cifrado en 13, que Rafa Benítez estableció en la temporada 2001-02. Un dato que enorgullece al técnico asturiano, que sin embargo espera no solo puntuar, sino además ganar: "Nuestra idea no es puntuar, es ganar. Me congratula más ganar que igualar o batir un récord. Es imposible acercarme a lo Benítez consiguió este club. Me gustaría que a lo largo de estas temporadas lográsemos buenas clasificaciones y acercarme a Benítez, que es un referente. Vamos a intentar ganar, pero no por el récord".

Las lesiones han abierto el paso a jugadores en crecimiento como Vezo o Andreas Pereira, a los que Marcelino ha elogiado y que mañana serán titulares en un partido, en casa del Getafe, que se adivina especialmente agresivo ya que el rival es, con 18 faltas de media, el que más infracciones comete de todo el campeonato: "Va a ser un partido muy intenso, difícil de jugar, contra un rival muy colectivo, organizado, que contrarresta bien a sus rivales, muy intenso en la disputa, con juego largo, muy buena contra. A pesar de tener un calendario tremendamente difícil, han goleado al Villarreal y han ganado a la Real Sociedad. En casa han perdido contra Barcelona, Madrid y Sevilla, pero siempre en el tramo final del partido y con resultados ajustados".

Marcelino ha glosado el acierto goleador de los delanteros, que ya suman 25 goles. Un acierto en el que se esconde, según el técnico, la buena organización colectiva del equipo: "Me llena de satisfacción el acierto de los delanteros, puestos en cierta duda al inicio del campeonato. Demuestra que se quiere ganar, que se busca la portería adversaria. Al jugar con dos delanteros hay más posibilidades de que los goleadores sean ellos, pero también ayudan colectivamente y se benefician de estar respaldados por el ataque colectivo".