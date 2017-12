Marcelino: "Sandro es un buen futbolista"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha reconocido que Sandro Ramírez y Marcos Llorente son "dos buenos futbolistas" aunque no ha querido profundizar si pueden ser dos refuerzos para el mercado de invierno. "La puerta de momento está cerrada, cuando se abra, veremos qué es lo más positivo para el equipo. Pero para nosotros los protagonistas son los jugadores que tenemos en la plantilla, que merecen todo nuestro agradecimiento por lo que están haciendo. Hay fechas para todo y ahora lo prioritario para mí es la competición, analizar por qué hemos perdido en Getafe. Cuando llegue el mercado, valoraremos qué es lo que debemos hacer", ha asegurado en una entrevista a Radio Marca.

Al ser preguntado por Sandro, delantero canario de 22 años que destacó en el Málaga y no tiene minutos ern el Everton, aseguró: "Es un buen futbolista español y que conoce la Liga. No voy a hablar de ningún jugador que no esté aquí". Sobre Marcos Llorente, aseguró que se trata de "un muy buen futbolista que está teniendo pocas oportunidades".

Marcelino también dejó claro que le gustaría que se quedase Guedes: " Desde el punto de vista deportivo y humano, encaja perfectamente en lo que es nuestra idea de juego. Tiene calidad y un gran futuro por delante. El cuerpo técnico estaría encantado de contar con Guedes está temporada y la próxima. Pero es el Valencia el que debe decidir si puede hacerlo desde el punto de vista patrimonial".

En la citada entrevista, el técnico asturiano reconoció que hasta pasadas las 3:30 horas no pudo dormirse, tras la primera derrota de la temporada en Getafe. No obstante, no quiso poner excusas por el resultado, las faltas del rival o el estado del césped: "Los jugadores se quejaron al volver del calentamiento y cuando llegamos al campo y lo fuimos a ver. Pero quiero dejar claro que no se puede contemplar el césped como una excusa para perder el partido. Y nosotros tenemos la obligación de adaptarnos a las condiciones de cada partido. La Liga es la responsable de que las instalaciones estén en óptimas condiciones. Quisimos regar el campo, pero no se hizo. Tenemos que felicitar al Getafe que hizo merecimientos para ganar, quiero que eso quede clarísimo".