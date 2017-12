Guaita: «Si el Valencia hubiera ganado no habrían mirado el estado del césped»

Vicente Guaita, portero del Getafe, respondió ayer en rueda de prensa a las quejas de Dani Parejo sobre el estado del césped del Coliseum Alfonso Pérez, y declaró que si el Valencia hubiera ganado el partido, no habrían existido esas críticas. «Pueden ser excusas. Si hubieran ganado, no habrían mirado el césped. El campo estaba mal para los dos equipos, tanto para ellos como para nosotros. A principio de temporada cambiaron el césped, no está en las mejores condiciones. Nosotros lo sabemos», declaró ayer el guardameta de Torrent.

«Hay que acondicionarse al campo y en todos los partidos hay un calentamiento donde empiezas a conocer el césped: si está duro, seco o regado. Tuvieron el tiempo de calentamiento para ver cómo estaba el campo y trabajarlo durante el partido», añadió el guardameta.

Orellana, presentado ayer

Fabián Orellana, ex jugador del Valencia, aseguró que ha aceptado fichar por el Eibar «por la seriedad del proyecto y del club», y porque la entidad «tiene muy buen equipo, con grandes jugadores». Orellana, presentado ayer, permanecerá en el Eibar hasta, al menos, junio del próximo año 2018, ya que se trata de una cesión con opción de compra.