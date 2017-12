Carlos Soler, un año en la elite

El centrocampista Carlos Soler vivirá este sábado una doble celebración, la del primer aniversario de su debut con el Valencia y la del mejor gol de este periodo, marcado precisamente ante el Celta, el equipo que visita Mestalla en esta jornada.

Soler, que en enero cumplirá 21 años, debutó como valencianista a los 19 el 10 de diciembre en un partido que su equipo perdió por 3-2 en Anoeta ante la Real Sociedad. La decisión fue del entonces técnico del Valencia, Cesare Prandelli.

Carlos Soler señaló que aquel fue un día "muy importante" para él aunque el partido llegaba en un momento "muy difícil para el Valencia.

"Aunque jugué sólo 12 o 13 minutos al final del partido, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque llevaba mucho tiempo esperando ese momento", agregó el centrocampista valenciano.

"La verdad es que no me esperaba debutar porque había entrado muchas veces en la convocatoria pero nunca había tenido la oportunidad de salir, aunque yo estaba siempre a disposición de lo que me pedía el entrenador. Al final llegó ese día y la oportunidad se me ha quedado grabada", añadió.

Con el dorsal 28 a la espalda, el entrenador italiano le hizo saltar al terreno de juego a doce minutos del final del partido en sustitución de Mario Suárez.

Previamente ya había estado en el banquillo tanto a las órdenes de Pako Ayestarán como de Salvador González "Voro", quienes no lo utilizaron; aunque éste último, cuando se hizo nuevamente cargo del equipo a partir de enero, contó con sus servicios con asiduidad.

Tras su debut, jugó veintitrés partidos de Liga, en los que marcó tres goles, y tres en la Copa del Rey, a los que acumula esta temporada todos los encuentros disputados por su equipo, trece de Liga, casi todos como titular y dos de Copa.

Por tanto, el jugador valenciano ha vestido durante este año la camiseta de su equipo en 41 ocasiones y ha marcado cuatro goles, el último de ellos esta temporada en el empate a dos a domicilio ante el Real Madrid de la segunda jornada de Liga.

Se estrenó como goleador con el Valencia en Villarreal en el último partido de la primera vuelta (0-2) del pasado campeonato y volvió a marcar poco después en Vitoria ante el Alavés (2-1), pero su mejor tanto es el único que ha logrado en Mestalla.

Fue ante el Celta el 6 de abril, en una magnífica vaselina que subió al marcador en el minuto 86 de juego cuando el partido estaba igualado a dos tantos, lo que supuso la victoria para su equipo en un partido en el que el Valencia había tenido muchas dificultades.

Carlos Soler, internacional desde hace muchos años en las categorías inferiores de la selección española, empezó a jugar como centrocampista de creación, pero este año su entrenador, Marcelino García Toral, ha decidido variar su posición.

Ahora, aunque se mantiene en la línea media, actúa escorado a la derecha, ya que Marcelino ha reservado el eje de la medular para el francés Geoffrey Kondogbia y Dani Parejo.