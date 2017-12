"No sé si podemos aguantar arriba con esta plantilla o con refuerzos, no soy un adivino"

"No sé si podemos aguantar arriba con esta plantilla o con refuerzos, no soy un adivino"

La necesidad de reforzarse en el mercado de invierno en el Valencia avanza paralela con la prioridad de proteger al grupo actual de jugadores que ha llevado al club a igualar la mejor racha histórica de un inicio de temporada. Por ese motivo, el técnico Marcelino García Toral afirmaba que no era un "adivino" para aventurar si con la actual plantilla se podría alcanzar el objetivo irrenunciable de volver a la Liga de Campeones: "No estoy convencido de que podamos aguantar ni con ésta ni con otra, porque no soy adivino. Eso depende de muchos factores, de que tengas o no lesiones, dinámicas positivas o negativas, que pasen las fechas y podamos mantener el rendimiento. Nuestra intención es ganar al Celta, sabiendo que vamos a tener que dar el máximo nivel. Después, enfocaremos toda nuestra atención en el Eibar. Así hemos marcado el camino hasta ahora".

Marcelino y la secretaría técnica han determinado que convendría reforzar al equipo con un mediocentro defensivo y un delantero que permitan oxigenarse a Kondogbia y Zaza, respectivamente. Un objetivo complicado por la escasez de ofertas del mercado de invierno y, como repite siempre Marcelino, por la valoración hacia una plantilla que le tiene "entusiasmado". "Ese es el sentimiento. No pienso en otra cosa. Pienso en los futbolistas que tenemos. Todo lo demás es un proceso que pertenece a otras fechas de la temporada y para mí no tiene un efecto prioritario. ¿Cómo voy a estar pendiente de los fichajes si somos segundos, hemos perdido el primer partido en la jornada 14? Hay una prioridad para mí, que es la plantilla y la competición. Lo importante son estos futbolitas, que son los que nos están haciendo disfrutar y los que nos han llevado hasta aquí. Eso es lo que prioriza mi cabeza. No estoy pendiente de otras cosas. Cuando dividemos la atención, dejas algo sin hacer". El planteamiento, según Marcelino, ha cambiado respecto a agosto, cuando la configuración de la plantilla coexistía con la atención para preparar competititvamente al equipo: "Ahora solo tengo un foco, que es la competición".



"El Celta exige tomar decisiones"

Según Marcelino, el Valencia ha asimilado con naturalidad el golpe de la primera derrota del año en Getafe, pero avisa del partido "dinámico" que espera el sábado ante el Celta: "Es buen equipo, juega bien vertical, es preciso y te exige tomar decisiones por su presión. Nos va a exigir criterio y una concentración máxima durante los 90 minutos. Viene de empatar en el campo del Barcelona, de lograr victorias holgadas también fuera de casa... va a ser un rival que nos va a exigir el máximo", manifestaba el entrenador asturiano, que insitía en humanizar las repercusiones del tropiezo en el Coliseum. "Cuando juegas un partido pueden darse tres resultados. Perdimos en Getafe, creo que puede que no lo mereciéramos, pero tampoco hicimos méritos suficientes para ganar. Cosechamos una derrota y al igual que hicimos desde la victoria, analizamos el juego para corregir los errores y mejorar en todas las facetas del juego. Hemos tardado 14 jornadas en conocer la derrota y ahora, con la ayuda de la afición, queremos lograr una nueva victoria en nuestro campo".

Como viene siendo tradición en cada previa de partido en casa, Marcelino apeló al factor mestalla: "Jugamos en casa afortunadamente, la afición nos ayudará en los malos momentos porque nos enfrentamos a un buen rival. En ningún caso, lo que pasó en el último partido nos debe afectar".