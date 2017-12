El derbi ignora la polémica política

El derbi femenino entre el Valencia y el Levante UD regateó ayer toda la controversia política que rodeó al duelo, después de la declaración institucional de las Corts Valencianes que instaba al club valencianista a que el encuentro se disputase en Mestalla, como sucedió en la exitosa edición anterior. "No jugar en Mestalla no supone que no vaya a ser un gran partido", apuntó Jesús Oliva, técnico del Valencia, en una rueda de prensa conjunta con el técnico del Levante UD, Andrés Tudela.

La prioridad deportiva es la única preocupación que manifestaba el entrenador 'granota'. "De lo otro ni hemos hablado porque estamos pendientes de cuestiones más importantes. No he empleado energía en pensar en eso, sino sólo en llegar al partido en las mejores condiciones", señaló.

Oliva destacaba el campo Antonio Puchades, pese a no tener la grandiosidad de Mestalla, "es un gran estadio" que les permitirá sentir también cerca el calor de una hinchada que, según las previsiones, llenará mañana sábado el recinto. Cabe recordar que, después del pronunciamiento de todos los partidos y el posicionamiento de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, el Valencia emitió un contundente comunicado en el que criticaba la declaración de la Cámara, recordaba la labor del club en defensa de la igualdad de género en el deporte y el porcentaje del presupuesto dedicado a esas políticas, además de invitar, no sin ironía, a los representantes de los partidos a acudir con más regularidad a los encuentros del Valencia femenino con independencia del campo en el que juegue. La campaña pasada Mestalla registró una imagen histórica con 17.000 espectadores y fue el sexto evento deportivo más visto aquel fin de semana en España, superando a muchos partidos masculinos. Este año, sin embargo, el duelo coincidía con el Valencia-Celta y por imperativo televisivo no se podía mover la fecha.

Tudela, asimismo, insistió que la presencia o no de representantes institucionales es un asunto que también les es ajeno. "No estamos pendientes de eso, tenemos otras muchas cosas más importantes en las que pensar. Cuando estemos en el partido voy a estar pendiente de mis jugadoras, no de quién está en la grada, aunque obviamente bienvenido será todo el apoyo que recibamos". "Nosotros nos dedicamos a los deportivo, el club ha invitado a las instituciones y encantando de que vengan", añadió Oliva.



Derbi sin favoritismos

El derbi, un encuentro siempre diferente, se presenta sin favoritismos. El Valencia llega con una pequeña crisis de resultados: "Al equipo le duelen esos resultados y a mí también pero estoy súper contento con el juego del equipo. Han cambiado el 'chip' y estaban entrenando para ganar. Esto es el fútbol, no puedes pensar mucho en el anterior partido porque debes prepararte para el siguiente", indicó Oliva.

Por su parte, Tudela dijo que aunque llegar tras dos triunfos "es importante para la mentalidad de nuestra jugadoras, el partido es un derbi y eso lo hace diferente». «La tendencia hasta ahora poco tiene que ver, vamos a ir a muerte independientemente de los partidos anteriores", añadió.