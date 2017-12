La honestidad implacable de Marcelino

La honestidad de Marcelino a la hora de plasmar sus pensamientos es rotunda, sin ambages retóricos, lo que puede dar lugar a frases, a veces, implacables. El técnico valencianista fue preguntado esta semana en una entrevista por si consideraba que esta temporada el Real Madrid presentaba un nivel inferior al de la pasada campaña. Con una sinceridad que el entrenador defiende como «respetuosa», contestó que «sí». Una consideración que, sacada de ese contexto, ha levantado ampollas en el conjunto madridista y en su técnico, Zinedine Zidane.

Preguntado, de nuevo ayer, al respecto, Marcelino explicó el porqué de su respuesta: «A mí me hicieron una pregunta y yo con el máximo respeto al club y a Zidane he hecho una valoración técnica, he dado una opinión. Zidane que es muy inteligente ha entendido que opine lo que quiera, a partir de ahí, el que quiera ver otra cosa, es su problema. Yo creo que he sido educado, respetuoso con la institución y los futbolistas y el entrenador. He dado una opinión sin ningún ánimo de crítica. Me preguntaron y contesté», reiteró ayer, tras la sesión matinal de entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva.

Soler sí; Garay no

Ezequiel Garay no llegará a encuentro contra el Celta pese a haber avanzado en su recuperación y empezar a tocar balón. El central argentino todavía no se ha recuperado de una lesión en el «abdomen oblicuo» sufrida hace casi dos semanas en el encuentro ante el FC Barcelona y aún no tiene fecha para reaparecer. Contra el conjunto vigués sí estará en condiciones Carlos Soler. El canterano arrastraba un golpe del accidentado partido contra el Getafe, en el que fue especialmente castigado, y durante una fase del entrenamiento de ayer se ausentó, para regresar posteriormente.