Ferran Torres entra en la lista y cae Róber Ibáñez

Futbolísticamente, Ferran Torres tiene condiciones de sobra para jugar ya en Primera División, como lo está haciendo Foden, otro de su generación, en el Manchester City de Pep Guardiola. Bien lo sabe el técnico del Valencia, Marcelino García Toral, que lo ha convocado ya por primera vez en la Liga para el partido de esta noche ante el Celta en Mestalla (20.45) después de que debutara con buen pie en la Copa del Rey frente al Zaragoza.

Fue una sorpresa para Ferran Torres, ayer al mediodía, la llamada de Marcelino. Estaba planificando el fin de semana: «O me voy a Lleida para jugar con el Mestalla; o me quedo en casa para ir citado con el Valencia». Y salió la mejor opción para el extremo de Foios, de 17 años. El preparador asturiano quiere ir muy poco a poco con un jugador que le llena los ojos por su facilidad en el desborde desde el extremo derecho.

A Marcelino le encantan los extremos clásicos y Ferran es uno cuyo estilo remite al exmadridista Michel: por la zancada y por la finura en el centro templado. El jugador, además, está ya curtido en la alta competición: viene de ser campeón de Europa sub 17 con España en Croacia y subcampeón del Mundo en India ante la Inglaterra precisamente de Foden.

Sin embargo, Marcelino ha probado a Ferran en los entrenamientos como segundo delantero, habida cuenta de la escasez de atacantes, con Zaza al límite por la lesión de rodilla (sigue con el menisco parcialmente roto) y la ausencia de Guedes (convaleciente de la fractura en el quinto metatarsiano).

Al técnico asturiano le gustó el aplomo de Ferran el último cuarto de hora frente al Zaragoza. Lejos de atropellarse por su debú en la élite, actuó con sencillez y dejó un par de centros, una asistencia en el gol de cabeza de Vezo y una arrancada con desborde antes del pitido final. Un compendio de sus características. Al siguiente partido, Marcelino lo dejó fuera de la lista, y Ferran se alistó en el Mestalla que empató 1-1 frente al Olot mientras el primer equipo perdía su condición de invicto ante un Getafe que lo molió a palos (1-0).

Muy querido por los compañeros

Ante el Zaragoza de Copa, Róber Ibáñez marcó y disfrutó de un reconocimiento de sus compañeros, que valoran su coraje para superar un año de lesiones. Y que sabían que Róber abandonará el Valencia en el mercado de invierno. El Leganés es un posible destino para un jugador muy querido en el vestuario de Mestalla.