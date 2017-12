Marcelino: "No somos peor equipo que hace un mes"

El entrenador del Valencia valoró ayer la dinámica del equipo por encima de los resultados, insistió en mantener la humildad y confesó que, hoy en día, es "casi imposible" que el Valencia compita por ganar la Liga. "Yo no era derrotista por la derrota en Getafe. Un equipo se analiza por dinámicas y la nuestra es extraordinaria. Sacamos 6 puntos a todo un Sevilla y no hemos perdido en Mestalla. Tenemos que ser humildes para ver lo importante que es ganar. El Celta empató hace 6 días en el Camp Nou", dijo Marcelino. "Tuvimos ocasiones claras en la primera parte para resolverlo y el gol del Celta en el primer minuto del segundo tiempo nos condicionó. Luego nos superamos otra vez ante un rival buenísimo", añadió.

Marcelino no cree que las bajas de Guedes, Murillo y Garay afecten al rendimiento:"No me da la sensación de que seamos peor equipo que hace un mes. Lo que pasa es que muchas veces depende del porcentaje de acierto y en Getafe, y en la primera parte ante el Celta, no hemos tenido".

"Yo creo que es imposible pensar ahora que el Valencia pueda disputar la Liga. No hay argumentos sólidos para pensar en esa situación. Cuando falten 5 partidos, sabremos, pero no es el momento de pensarlo", explicó.

Zaza es baja ante el Eibar

El delantero italiano será baja en Ipurúa por acumulación de amonestaciones. Ayer vio la quinta.