Un videojuego de David Villa permite marcar todos sus goles con el Valencia CF

Sentir lo que siente David Villa al marcar un gol o revivir sus grandes momentos ya es posible gracias al nuevo videojuego que lleva la firma del máximo goleador de la historia de España. David Villa, único español en haber sido Campeón del Mundo y máximo goleador de la World Cup FIFA, da un paso más en su carrera creando su propio videojuego oficial "David Villa Pro Soccer". Villa ha desarrollado un videojuego para smartphones, que ya puede ser descargado en todos los dispositivos iOS y Android.

El Guaje ha pasado los últimos nueve meses trabajando con los desarrolladores y diseñadores del juego para poder crear una experiencia interactiva única, enfocada a aficionados de todas las edades. Villa está convencido de que el juego será un éxito: "Muchas veces los deportistas cedemos nuestra imagen para iniciativas, pero en este caso no es así. Me he involucrado plenamente en su desarrollo. Este proyecto es muy personal. Creo cada día más en el 'engagement' con los fans que nos apoyan y por ello lo he desarrollado día a día, con detalle y cariño. Ha sido un reto crear un juego entretenido, que enganche pero no aburra o se acabe rápido, que a la vez también fuera un homenaje a todos los equipos

en los que he militado. Es muy divertido y creo que gustará a todos los fans al fútbol".

En ´David Villa Pro Soccer´ los usuarios se podrán meter en la piel del jugador para jugar a través de las ciudades donde ha desarrollado su carrera, entre ellas, claro está, Valencia. Además, podrán retarse entre ellos en la competición del modo online llamada "Liga Mundial". Los ganadores vencedores de este modo online recibirán premios dedicados por el delantero. Como aliciente añadido, los mejores podrán conocerle en persona.

Para completar la experiencia interactiva, los jugadores podrán personalizar sus avatares con equipajes y balones especialmente diseñados para el juego, en el que también irán descubriendo aspectos divertidos de la carrera del Guaje a través de entrevistas exclusivas con el propio David Villa.