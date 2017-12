Un asado para unir fuerzas

De todos es conocido el detalle con el que Marcelino García Toral controla de forma estricta la rutina alimentaria de la primera plantilla del Valencia. Un factor que ha tenido una repercusión directa en el espléndido rendimiento del equipo en la primera vuelta de campeonato. Ayer el entrenador hizo una excepción y permitió que el equipo se reuniera en torno a un asado argentino después del entrenamiento matinal en las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna.

Un almuerzo encaminado, también, a que la primera plantilla haga piña y estreche los lazos en un vestuario en el que en esta temporada reina la armonía y el compañerismo. Después de superar la primera derrota del año, en casa del Getafe, con un triunfo contra el Celta, el Valencia tomaba fuerzas para seguir afianzándose en la segunda posición en la visita del próximo sábado a un Eibar que está en racha.

Los chorizos y las entrañas se abrieron paso ayer entre la pasta integral de espelta, chía o de kamut que conforma la dieta habitual del equipo, que suele desayunar, comer y a veces incluso cenar en la ciudad deportiva de Paterna. Los batidos alimenticios de frutas, verduras y cereales se han convertido también en un suplemento encaminado a facilitar una recuperación acelerada del tejido muscular. El equipo se ha tomado a rajatabla los mandatos gastronómicos y se evitan comidas rebozadas, fritas y bebidas alcohólicas o gaseosas, por un excesivco aporte calóricas que afectan al rendimiento. Jugadores como Dani Parejo, en el mejor momento de forma de su carrera, han reconocido que han llegado a perder hasta 5 kilos y medio.

El Getafe cambiará su césped

Por otro lado, el Getafe se plantea cambiar el césped de su estadio, el Coliseum Alfonso Pérez, uno de los factores de los que más se quejó el valencianista Parejo (pero también el madridista Marcelo Vieira o el portero del Barcelona Marc-André ter Stegen), tras la derrota del Valencia contra el equipo de Pepe Bordalás. Aunque siempre cumplió la normativa impuesta por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el presidente del Getafe Ángel Torres reconoció ayer que se puede mejorar el verde: «El fin de semana he visto mucho fútbol de Primera y Segunda y he visto muchos campos bastante peor que el del Getafe. ¿Qué se puede mejorar? Pues estamos en ello. Lo cambiamos en agosto y por las circunstancias no es el mejor césped, pero no sólo el del Getafe. Será por la climatología. La Liga hace bien y exige que los campos estén bien», señaló.