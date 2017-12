Mateu Alemany: "Si fichamos ahora será algún jugador para el largo plazo"

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna para valorar los aspectos que más interesan a la afición de Mestalla.

Preguntado por los fichajes, una de las cuestiones estrellas de la comparecencia de ayer, Alemany indicó que "el club tiene obligación de estar en el mercado y es lógico que aparezcan nombres e intereses. Hay varios aspectos que son claros. El primero es que nosotros no planteamos ningún fichaje que no sea con una visión a largo plazo. No vamos a traer jugadores solo para seis meses sino a medio y largo plazo. Lo tenemos claro el entrenador y yo, y lo conoce la secretaria técnica"

"Estamos muy contentos con lo que tenemos y no es nada fácil que vengan jugadores a igualar o a mejorar el nivel de la plantilla. Estamos en el mercado y no tenemos ninguna urgencia. Es posible que nos quedemos como estamos, que no estamos nada mal, o que venga algún jugador. También tenemos a la cantera, que pueden ser nuestros fichajes a lo largo del año. Estamos trabajando con tranquilidad, pausa y a largo plazo", añadió.

Sobre la no disputa del derbi femenino en Mestalla, Alemany dijo que "hicimos una nota pública muy clara que reflejaba muy bien nuestro grado de implicación. Lo cierto es que uno cuando pone las cifras encima de la mesa se ve todo. Hablar es gratis. El Valencia es una entidad única en España por el convenio que firmó con la ONU. El femenino es una apuesta firme y lo va a seguir siendo"

La charla giró hacia nombres propios como los de Pereira, Guedes y Kondogbia. "Con Pereira, más allá de la situación contractual está en manos del Manchester United y del propio futbolista. Nuestra obligación es estar preparaos por si se produce esta situación. Guedes todavía tiene siete meses de contrato por delante con el Valencia, estamos muy contentos, a ver que pasa y que podemos hacer cuando se acerque verano. De momento no ha habido nada. Me consta que Florentino Pérez no se ha puesto en contacto con el entorno del jugador. Y con Kondogbia no hay nada nuevo. Tenemos una opción de compra por una cantidad y ya pactada y firmada con el Inter de Milán desde que se produjo la cesión. No es algo de ahora. También el jugador pactó con nosotros".

Preguntado por Rafa Mir y Rober, cuya salida parase cantada, Alemany señaló que "Rafa Mir no renovó cuando debía. Ahora una situación en que la renovación es muy complicada. Pero tenemos una buena sintonía y esperamos que en este mercado de diciembre el jugado tenga una buena salida y el club se quede contento. Con Rober buscamos una situación deportiva que primera por encima de todo. La parte física, emocional y psicológica prima sobre la contractual". También tuvo palabras para Ferran Torres: "Está entrenando con el primer equipo, lo de su ficha es secundario", dijo, y para José Luis Gayà: "Es uno de los capitanes del equipo y uno de los jugadores más importantes del equipo. Es una persona muy querida.No pensamos traspasarlo".

Alemany reveló que no hay novedades sobre el nuevo estadio y la multa de la Unión Europea. "Con el nuevo estadio se han iniciado trámites para ajustar y renovar las licencias urbanísticas. Y sigue ese trámite administrativo que es lento. De la UE no hay novedades. El Valencia devolvió todo el préstamo. No le costamos ni un euro a la UE".