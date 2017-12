"Tenemos obligación de vender"

Mateu Alemany reconoció ayer en Paterna lo que era un secreto a voces: «El Valencia tiene la obligación de vender jugadores», afirmó sin tapujos. El director general del club de Mestalla, en una comparecencia en la que centró el estado de la cuestión sobre la plantilla y su futuro, explicó que hay que traspasar futbolistas por valor de 58 millones de euros antes de junio de 2018, porque así figura en el presupuesto y para garantizar el Fair Play financiero.

«El Valencia CF tiene la obligación de vender. No puedo decir ni quiénes ni cuántos jugadores, eso lo decidirán los técnicos y la situación del mercado en su momento, pero sí que es necesario vender por el equilibrio presupuestario y para mantener nuestros niveles del Fair-Play», explicó.

En este sentido, y de las palabras que ayer pronunció Alemany, se puede hacer la siguiente lectura: El Valencia CF no tiene previsto reforzar el equipo en el mercado invernal porque, más allá de las necesidades de una plantilla corta, la situación económica no lo permite. «En el mercado invierno no nos plantearemos ninguna operación que no sea con una visión a largo plazo. No vamos a fichar para solo estos seis meses. Lo tenemos claro el entrenador y yo», indicó.

«Estamos muy contentos con lo que tenemos y no es nada fácil que vengan jugadores a mejorar o igualar la actual plantilla. No tenemos ninguna urgencia de fichar, es posible que nos quedemos como estamos. Se puede contar con el filial», añadió.

El director general hizo un amplio repaso de la plantilla. Desde los cedidos como Guedes, del que dijo que «no me consta que el Real Madrid haya preguntado por él. Es más, te diría que no», afirmó, hasta Kondogbia y Pereira. «Si no pensáramos que podemos comprar a Kondogbia no hubiéramos puesto esa opción de compra. Pereira está en manos del Manchester. No sé nada de ellos y eso es bueno», apuntó.

Alemany aseguró que Jose Luis Gayà «no está en venta porque es un jugador muy importante, tanto a nivel deportivo como personal,y uno de los capitanes. Esperemos que esté mucho tiempo con nosotros», dijo, y preguntado por las renovaciones de Rodrigo, ya llevada a cabo, y la de Parejo que parece estar encauzada, señaló: «A Rodrigo lo renovamos porque ya tocaba, pero no hemos hecho ningún movimiento por Parejo».

Durante la charla el director general del club llegó el turno de hablar de los canteranos: Rafa Mir, Ferran Torres y Rober. «Mir no renovó cuando debía. Ahora es una situación complicada. Tenemos una buena sintonía y esperamos que salga en este mercado y el club se quede contento. Con Rober buscamos una situación deportiva que prime por encima de todo. La parte emocional y psicológica prima sobre la contractual. Queremos que juegue. Ferran está entrenando con el primer equipo, lo de su ficha es secundario».