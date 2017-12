Marcelino: "Quedar cuartos sería un éxito absoluto"

Siempre centrado en la máxima del "partido a partido", Marcelino García Toral ha asegurado esta mañana que si el Valencia acabase clasificándose para la Liga de Campeones se trataría de "un éxito absoluto", teniendo en cuenta la dinámica de dos temporadas muy negativas. "Si quedamos cuartos y jugamos Champions sería un éxito absoluto. Modificar dinámicas negativas en el fútbol es muy difícil. Si a esto unimos que la dinámica negativa de este equipo era larga, y de repente ves que adelantas ocho posiciones con tres equipo casi inaccesibles y cinco tremendamente consolidados, quedar cuarto sería un éxito absoluto. Dicho esto, nos conformamos con ganar al Eibar".

El entrenador del Valencia ha confesado que no se imaginaba en su llegada que, después de cuatro meses de competición, el equipo estaría en tan buena disposición: "Vinimos con muchísima ilusión, a intentar ayudar y modificar la situación del club. Si llego a escribir y guardar una nota, seguro que me hubiese conformado con bastante menos. Era difícil pensar que seríamos segundos. Tenemos una plantilla que nos hace disfrutar al cuerpo técnico, un club que nos ayuda en todo y espectáculos maravillosos en Mestalla, con una afición que lo da todo con su equipo. Ojalá alarguemos este proceso para el final".

Marcelino ha reconocido que Gonçalo Guedes no está para jugar los 90 minutos pero que su evolución ha sido positiva, por lo que se ha adelantado su reincorporación: "Ha entrenado con el grupo, ha progresado mejor cada día. Desde el punto de vista clínico y personal se ha informado de que no hay riesgo y su predisposición es total. Al 100% es imposible que esté. Ha salido de una lesión, aunque no hay ningún riesgo, siempre prevalecerá el factor de salud. Pero no hay ninguna contradiccion medica".

El preparador también se ha referido a las bajas de Carlos Soler, lesionado desde el partido contra el Getafe, y de Ezequiel Garay: "Soler ya jugó contra el Celta con molestias en el tobillo. Intentamos no empeorar situaciones de lesión, hay que ser precavidos, si se fuerza a un futbolista, suele pasar que se prolonga su ausencia. Garay ha entrenado pero no se le iban los dolores".

Preguntado por el mercado, Marcelino ha reiterado su mensaje de que hay que valorar el "extraordinario" trabajo de la actual plantilla, y que a partir del 1 de enero ya se valorarán posibles opciones para fichajes que sirvan "a medio y largo plazo". Asimismo, ha quitado hierro a la baja de Simone Zaza ante las garantías que ofrece Santi Mina y ha ensalzado la dificultad de medirse a un Eibar enrachado en casa y con los matices de jugar, "en un campo de reducidas dimensiones" como Ipurua, que deparará un choque de "mucho duelo y balón dividido".