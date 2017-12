Guedes se apunta al barro de Ipurua

Las ganas por reaparecer de Gonçalo Guedes han convencido a Marcelino García Toral. El extremo portugués se ha recuperado en tiempo récord (20 días) de su fisura en un dedo del pie y es la gran novedad del Valencia para el duelo de alta exigencia que espera esta tarde en Ipurua. Un rival en racha que convocará un partido de mucho balón dividido, disputas y segundas jugadas sobre un campo de reducidas dimensiones que, además, puede que esté embarrado ya que no ha dejado de llover en la ciudad armera en las últimas semanas.

Así, en un escenario poco dado para el fino estilismo, un Valencia colmado de bajas intentará volver a ganar fuera de Mestalla después del accidentado traspiés en Getafe. No estará Carlos Soler. Su maltrecho tobillo obliga a la cautela y reposo, después del compromiso demostrado jugando lesionado ante el Celta. Marcelino confirmó que «obviamente» Guedes no está para disputar los 90 minutos pero que no existe «ningún riesgo médico», como el que todavía afecta al centrocampista canterano.

La solución que con toda seguridad empleará Marcelino en su «once» será repetir la fórmula de los dos laterales izquierdos, con el combativo Lato en defensa y Gayà más avanzado. Una fórmula que también servirá para atar en corto al extremo Iván Alejo, el jugador que ha revolucionado el juego eibarrés en las últimas semanas. Por la otra banda, Andreas Pereira tendrá oportunidad de reivindicarse, de mostrar el nivel desequilibrante que sí se vio en Mendizorroza. En el banquillo, además de Guedes, Nacho Gil, Ferran Torres y Robert Ibáñez quedarán como posibles alternativas atacantes para la segunda mitad.

Marcelino hizo ayer un primer balance del rendimiento de su proyecto, que en el mes de julio tenía unas expectativas congeladas por la incertidumbre en los fichajes y la herencia de dos cursos de caída libre: « Si quedamos cuartos y jugamos Champions sería un éxito absoluto. Modificar dinámicas negativas en el fútbol es muy difícil. Si a esto unimos que la dinámica negativa de este equipo era larga, y de repente ves que adelantas ocho posiciones con tres equipo casi inaccesibles y cinco tremendamente consolidados, quedar cuarto sería un éxito absoluto. Dicho esto, nos conformamos con ganar al Eibar». «Si llego a escribir y guardar una nota» –añadía Marcelino–, «seguro que me hubiese conformado con bastante menos. Era difícil pensar que seríamos segundos. Tenemos una plantilla que nos hace disfrutar».