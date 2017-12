Cancelo pide a gritos volver al Valencia CF

Joao Cancelo, de 23 años, no es feliz en el Inter de Milán, donde está cedido y apenas juega, y quiere volver al Valencia en el mercado de invierno, según avazó ayer Superdeporte. Así se lo ha hecho saber al club de Mestalla, que está a favor del regreso del internacional portugués puesto que técnico del VCF, Marcelino, lo consideraría un gran refuerzo. El Inter, que tiene una opción de compra sobre el jugador no obligatoria de 35 millones a final de temporada, dice que cuenta con él y no va a facilitar su salida.

Cancelo se marchó entre lágrimas de Mestalla el pasado 19 de agosto. Su equipo, el Valencia, acababa de derrotar al Las Palmas en el primer partido de Liga (1-0) y el extremo luso, que había sido uno de los más destacados de esa cita, se marchó compungido de su presumible último encuentro con el equipo de Marcelino.

Le dolía justo irse en esos momentos, cuando creía haber encontrado a un entrenador que lo entendía y le podía sacar el máximo rendimiento a sus excelente cualidades. Pero se marchaba porque en el Inter, en teoría, iba a jugar en una posición, la de lateral derecho, que le permitiría ir al Mundial de Rusia 2018 del próximo verano con la selección de Fernando Santos, actual campeona de Europa.

Todo eso ha quedado en nada: el Inter dirigido por Luciano Spaletti apenas cuenta con el jugador portugués y, hace siete días, lo hizo jugar de extremo izquierdo frente al modesto Pordenone en un encuentro de la Copa italiana. Bien es cierto que el chico se ha pasado dos meses apartado de los terrenos de juego por una lesión en el ligamento de la rodilla (se lastimó el 30 de agosto en un entrenamiento con Portugal mientras preparaba un partido contra Islas Feroes).



Dudas con Montoya

La idea primigenia de Marcelino era, en efecto, contar con Cancelo de extremo derecho, demarcación que ocupó en el primer encuentro de Liga frente a Las Palmas. Pero eso fue antes de la llegada al club de Mestalla tanto de Guedes como de Andreas Pereira, precisamente dos extremos.

Las características futbolísticas de Cancelo, gran zancada y regate en carrera, invitan a Marcelino a poder utilizarlo tanto de lateral dercho como de extremo. Esa necesidad coincide, además, con las dudas que han surgido en las últimas semanas con Martín Montoya, demasiado blando en algunas acciones defensivas, como en el gol de Inui el pasado domingo en la derrota en Ipurua ante el Eibar de Medilibar (2-1). El propio Marcelino se quejó tras el encuentro de «falta de contundencia» en el primer tanto recibido por parte del Valencia tras un mal despeje de Montoya que aprovechó el japonés Inui. En ese sentido, a Marcelino tampoco le convence el sustituto de Montoya, Nacho Vidal, a pesar del buen arranque de temporada del futbolista del filial, que marcó un golazo en Anoeta en la contundente victoria del Valencia. Después ha contado muy poco para el técnico gijonés.

Por su tremenda velocidad y polivalencia, Cancelo es un jugador muy apropiado al fútbol que le gusta al técnico asturiano de verticalidad y desborde.