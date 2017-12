Marcelino: "No merecimos la derrota"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, comentó en rueda de prensa, tras la derrota ante el Villarreal en Mestalla, que está orgulloso del trabajo de su equipo y apuntó que todos hubieran firmado llegar a las vacaciones con los 34 puntos que actualmente tienen.

"Me voy muy satisfecho de lo hecho hasta ahora. Ahora no estamos en racha positiva, como se ha demostrado en este partido, pero estoy orgulloso del trabajo de los jugadores. Todos hubiéramos firmado irnos de vacaciones con 34 puntos, aunque todos pensábamos irnos con más tras las ultimas semanas", indicó.

A pesar de haber sumado tres derrotas en los cuatro últimos partidos, el técnico señaló: "El equipo es solvente, no concede mucho, y las derrotas han sido por la mínima porque no ha llegado el gol. A este equipo es muy difícil ganarle, ahora estamos encajando gol casi todas las jornadas y no estamos teniendo eficacia pero no he visto a ningún rival que haya sido superior".

Sobre el duelo regional, Marcelino dijo: "Es una pena que tras todo lo que hicieron en 90 minutos no haberlo convertido en una victoria pero no nos queda otra que felicitar al Villarreal. Es obvio que estoy triste y más tras lo visto en el campo porque no hemos merecido la derrota", agregó.

"Al equipo no se le puede pedir mas, jugamos contra un buen equipo, que en el primer tiempo solo creó peligro con un tiro de Fornals y el gol. En el segundo tiempo fuimos dominadores del partido, pese a la inferioridad numérica, y tuvimos ocasiones suficiente para haber ganado", prosiguió.

Respecto al polémico arbitraje apuntó: "no opinamos de la actuación arbitral, unas veces te favorecen y otras te perjudican y ya está".