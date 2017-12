Marcelino: «No veo a los rivales superiores a nosotros»

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, dio más importancia al rendimiento de su equipo que al resultado. La derrota, vino a decir, es sólo una anécdota que no se repetirá apenas a lo largo de la temporada. «Jugando así, es muy difícil que se nos escape un punto. Hay veces, como ahora, que no aciertas. Pero el trabajo del equipo me ha llenado completamente. Estoy tremendamente orgulloso de los futbolistas», dijo.

«Al equipo no se le puede pedir más. Si el grupo hubiera demostrado vulnerabilidad o no hubiese llegado a la portería, me iría preocupado. Pero no es el caso. Yo tengo que valorar el esfuerzo, el compromiso? La prueba más evidente es cómo la afición ha despedido a su equipo. Se ha visto que está satisfecha. A veces, la victoria no se consigue siendo mejor», insistió el técnico asturiano, que siguió con el mismo discurso en la sala de prensa. «No veo a los rivales superiores a nosotros en estos últimos partidos. Sigo pensando que durante 17 jornadas hemos perdido 3. Perderemos partidos, pero serán pocos».

Marcelino entró más en detalle en el partido. «Ganó el que metió un gol. Pero hemos sido muy superiores al rival. En la primera parte, el Villarreal sólo generó un tiro de Fornals y el gol. Y en la segunda, en inferioridad, merecimos marcar muchas veces», afirmó. El entrenador justificó así el haber hecho sólo un cambio: «El equipo estaba jugando bien y luego tuvimos que tomar decisiones de riesgo. Al quitar un defensa y poner un delantero, yo veía que estábamos creando muchos problemas al rival. Y tuvimos todavía una ocasión clarísima en la última acción», añadió.

El entrenador del Valencia también justificó la expulsión de Zaza. «Tiene el afán de chutar, llega tarde y por lo tanto es una acción de juego. El problema es la primera tarjeta, que es por protestar, y eso nos condiciona. Esto no es el causante, en ningún caso, de la derrota», dijo. Marcelino aprovechará las Navidades para relajarse. «Ahora pienso en irme a casa, descansar, limpiar la cabeza, disfrutar de la Navidad con mi familia. Todos hubiésemos firmado irnos de vacaciones con 34 puntos».



A Girona sin Zaza ni Montoya

Zaza y Martín Montoya no jugarán el 6 de enero ante el Girona por sanción.