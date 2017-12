Murthy pisa el freno en los fichajes

«No vamos a fichar por fichar», sentenció ayer Anil Murthy. El Valencia CF no ha acelerado ninguna operación para reforzar el equipo en este mercado de invierno, y el presidente del club lo confirmó ayer en unas declaraciones al sitio web de la entidad.

«Después de la revolución de la plantilla en verano, estamos trabajando en el mercado invierno para reforzar el equipo, pero no vamos a fichar por fichar, sino que queremos mejorar la actual plantilla pero para largo plazo. Hay sintonía en el vestuario, en el club y en la toma de grandes decisiones con el máximo accionista», explicó.

Pese a que en el capítulo de salidas el Valencia CF ha vuelto a abrir la puerta a jugadores como a Fabián Orellana (Eibar) y Rober Ibáñez (Getafe), los fichajes se hacen esperar. La buena trayectoria del equipo de Marcelino en el campeonato doméstico ha desterrado las urgencias en cuanto a los posibles refuerzos, aunque se sigue siendo prudente de cara al futuro.

«A nivel deportivo hemos empezado muy bien, los resultados son mucho mejores de los que se esperaban, pero la temporada es muy larga y hay que ir partido a partido», señalaba el presidente de la entidad.

«Me alegra mucho este año ver los cambios en comparación con el año pasado, no solo a nivel deportivo, donde hemos logrado récords históricos, sino también a nivel de la afición. Este año cuando un adversario llega a Mestalla puede ver un estadio muy difícil gracias a la afición», añadía.

A nivel deportivo, el propietario del club, autorizó la llegada de tres fichajes: Un lateral derecho, un mediocentro y un delantero. Sin embargo, el cuerpo técnico rezuma un moderado optimismo en cuanto a los fichajes y la prioridad sigue siendo un delantero. Incluso con esa posición, el técnico se daría hasta por satisfecho.

En este sentido, el nombre de Sandro sigue sobre la mesa. Más y cuando el futbolista no disfrutó de minutos en la última jornada de Liga con el Everton en campo del West Bromwich Albion (0-0), el Boxing Day. El entrenador, Sam Allardyce, no acaba de darle confianza.

Sin embargo, la operación Sandro sigue varada. De momento el Everton se cierra en banda y, pese a que el Valencia CF ya mostró su interés por el futbolista y el delantero su deseo de jugar en Mestalla, no hay novedad. Por este motivo, y de cara a la segunda vuelta de la Liga, la cantera de Paterna con nombres de todos conocidos suena como gran refuerzo de un club que tendrá que vender jugadores por valor de 45 millones de euros al final de temporada. Según explica Anil Murthy: «Tenemos la plantilla más joven de LaLiga y estamos en el buen camino, pero hay que consolidar el proyecto deportivo. Esperamos acabar esta temporada lo mas arriba posible y, a medio y largo plazo, acabar siempre arriba, pero con un club sostenible».