El club de Lim y los Neville no puede con el equipo de los hinchas rebeldes del United

En Inglaterra las rivalidades no entienden de categorías. En la sexta división del fútbol británico se disputa un derbi de extrarradio en el que la inversión financiera de las estrellas del Manchester United entra en fricción con el sentimiento de los hinchas desengañados del club de Old Trafford. Desde 2014, el Salford City, de la periferia de Manchester, es dominado por el exentrenador del Valencia Gary Neville, su hermano Phil y los componentes de la «Generación del 92» de los «Diablos Rojos», como Scholes, Butt y Giggs, apoyados por el capital de Peter Lim, actual dueño del Valencia.

El Salford, líder destacado de la categoría, no ha podido vencer estas navidades en los dos partidos oficiales al FC United of Manchester, uno de los clubes más peculiares del país. Este equipo nació como una reacción contestataria de los seguidores del Manchester United descontentos con la venta del club en 2005 al magnate norteamericano Malcolm Glazer, por 800 millones de libras. Los hinchas rebeldes crearon un nuevo club, desde la división más baja, que representase de nuevo la esencia original de una institución en el que ya no se sentían representados. Los fichajes del FC United se deciden en asambleas de los propios aficionados y se prescinde de todo tipo de patrocinios en la camiseta. Con las cuotas de socios, y las donaciones de aficionados de todo el mundo seducidos por la fábula romántica del club, el «FC» ha ascendido siete categorías y ha logrado incluso levantar un pequeño estadio propio.

En la última semana, el club dirigido por los viejos ídolos se ha enfrentado dos veces al equipo impulsado por los aficionados que les veneraron. El pasado 26 de diciembre, el FC United derrotó 3-2 al Salford. Gary Neville tuvo que encajar con deportividad bromas ácidas de la cuenta en Twitter del rival. Ayer, en casa del Salford, el FC, anclado en la parte media, arrancó un meritorio 2-2, con gol en el 87 del galés Corbett. Esta misma temporada, con motivo de la Manchester Cup, el FC ya derrotó al Salford con un claro 0-3. Desde que Lim compró el Salford, solo ha podido derrotar al nuevo United en los dos partidos de Liga de la temporada pasada.