Marcelino convence a Vietto para jugar en el Valencia hasta final de curso

El Valencia ultima la incorporación del delantero argentino Luciano Vietto, de 24 años, con el Atlético de Madrid. Por él pagará dos millones de cesión hasta fin de temporada y tendrá una opción de compra de 14 millones de euros. El atacante ha frenado su fichaje por el Sporting de Lisboa como consecuencia del interés repentino del Valencia, cansado de los impedimentos del Everton para dejar salir a Sandro.

En la temporada 2014-15, hubo una pareja en el Villarreal que causó estragos en las defensas contrarias: Vietto-Cheryshev. Marcelino, entonces técnico del conjunto amarillo, supo sacarles el máximo partido. Hoy, sin embargo, ambos jugadores viven tiempos grises después de varias temporadas sin brillar en sus respectivos equipos, señal de cómo el técnico asturiano sabe aprovechar los recursos de los que dispone. Vietto no ha vuelto a triunfar ni con Unai Emery en el Sevilla ni con Simeone en el Atlético.

Con mucho menos potencial en ataque, el Valencia ha sumado 11 goles más en las 17 jornadas de Liga disputadas que el Atlético de Madrid (36 por 25). Y ahora, curiosamente, el club de Mestalla pretende como gran refuerzo un delantero sobrante dequipo de Simeone. Frente a Griezmann, Gameiro y Fernando Torres (y ahora Diego Costa), el VCF ha sobrevivido con Zaza, Rodrigo y Santi Mina. Marcelino pretende un punta rápido que le dé otras variantes al ataque.



El Villarreal pagó 5,5 millones

El Villarreal fichó a Vietto al Racing Club argentino en verano de 2014 por 5,5 millones de euros. Se adelantó a otros clubes como el propio Valencia, cuya presencia en la secretaría técnica de Fabián Ayala también peleó por incorporarlo. Vietto la rompió en el Villarreal de Marcelino, con 20 goles y ocho asistencias en 48 partidos, y eso precipitó su marcha al curso siguiente Atlético de Madrid, que pagó 20 millones. Ahora el club colchonero quiere una cláusula de compra obligatoria para el Valencia CF de 14 millones. En su primera campaña en el Manzanares solo anotó 3 tantos en 27 partidos y el club rojiblanco lo cedió al Sevilla, donde marcó 10 dianas en 35 encuentros. Su vuelta al Atlético no mejoró sus números y en este ejercicio todavía no se ha estrenado como goleador: cero goles en 10 partidos.

Pese a esa sequía, Simeone lamentó ayer su marcha: «He hablado con Luciano. Ojalá salga a un equipo competitivo. Me da bronca su salida porque no le ha acompañado el gol en un equipo que no espera. Ha sido uno de nuestros mejores futbolistas. Lo quiero mucho como chico y es un futbolista extraordinario. Es una pena que no haya podido materializar todo su juego en goles».