El momento de volver a volar

El parón de invierno han sido un bálsamo para el Valencia, necesitado de una pausa justo cuando las lesiones y la ausencia de eficacia frenaron en seco en el mes de diciembre una trayectoria idílica. La ocasión para el despegue llega hoy, en la ida de octavos de final de Copa en Las Palmas, pistoletazo de salida de un mes de enero vertiginoso, con un calendario cargado y exigente que definirá las aspiraciones del Valencia en la Liga y el torneo del KO.

Todavía sin Marcelino García Toral en el banquillo, que vuelve mañana a los entrenamientos, y sin Carlos Soler, con el tobillo maltrecho desde Getafe, el Valencia deberá hacer valer su superioridad contra un Las Palmas en plena catarsis. La temporada en el Gran Canaria está siendo caótica y llega Paco Jémez al rescate para intentar resucitar a un equipo que, pese a los malos resultados, no reniega de un estilo distinguido por el toque y la alegría. Es demasiado pronto para que se note la mano del técnico grancanario, que sin embargo tratará de tirar de su temperamento y motivación para buscar un resultado esperanzador en medio de la cirugía invasiva a la que está sometiendo un equipo.

Aythami, Rémy y Tannane han sido cortados para dar entrada a los fichajes relámpago de Peñalba, Gálvez y Jairo. El mando en el equipo local recaerá en el exvalencianista Jonathan Viera, que siempre ha rendido a un gran nivel cuando ha estado a las órdenes de Jémez, con quien tiene una gran sintonía. «Lo importante es lo más cercano y es el Valencia, vamos a competir como la afición merece e intentar por todos los medios pasar, que sería una gran noticia. Siento una gran alegría (debut) pero es una gran responsabilidad, también. Venimos para jugarnos el mucho o poco prestigio que tenemos. Es un reto difícil pero que merece la pena», se sinceraba ayer Jémez.

La paternidad de Neto

Soler no será el único ausente en el Valencia. El guardameta Neto Murara, habitual suplente en Copa del Rey, no viajará a las islas Canarias debido a su inminente paternidad. Jaume Doménech volverá a ocupar la portería. Aquejado de un proceso febril, Gayà no jugará. «Estamos tremendamente ilusionados con la Copa», señalaba Uría. «Vamos a ir paso a paso, la convocatoria será de un equipo capacitado para sacar un buen resultado, y en el futuro no sabemos cómo irán llegando los partidos, pero tenemos mucha ilusión por seguir avanzando. Estamos capacitados para seguir en las dos competiciones», manifestó el segundo técnico, que admitió que será él quién haga la alineación aunque Marcelino «pueda asesorar». Preguntado por el rival, Uría destacó a Jémez. «El cambio de entrenador les va a dar ese plus de intensidad, de querer agradar al nuevo técnico y tenemos que estar preparados. El viaje y el horario es diferente a lo habitual, pero estamos preparados. No vamos a reservar nada, hay jugadores que no pueden jugar ante el Girona por sanción (en alusión a Zaza) y serán titulares (en alusión a Zaza)».