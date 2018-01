Vietto: "Necesito confianza y continuidad"

La llamada telefónica de Marcelino es el arma secreta del Valencia para concretar fichajes, ya sea en los casos de Guedes, Paulista o, el del último fichaje, Luciano Vietto, presentado esta tarde como nuevo futbolista del Valencia. El delantero argentino, cedido por el Atlético, ha reconocido que la petición personal del técnico asturiano, con el que destacó en el Villarreal, le hizo aceptar la oferta del Valencia: "Que me llamase Marcelino fue muy importante, porque nos conocemos desde mi etapa en el Villarreal. Cuando estuvimos juntos fue cómodo para los dos y reconozco que tuvo un peso importante. Me llamó y me preguntó si estaba con confianza y ganas de venir al Valencia. Le dije que sí, que necesitaba una etapa con mayor continuidad".

Para volver a exhibirse como ese delantero escurridizo y con gol, Vietto considera que necesita "confianza y continuidad". "Eso es lo que me va a hacer recuperar todo lo que di en mi etapa en el Villarreal", añadía el delantero. Preguntado por su posición natural en el campo, Vietto afirmó que se siente más cómodo como "segundo punta", acompañando "a un nueve de referencia", si bien también se mueve "como delantero centro y también en banda". Vietto confirmó que no podrá jugar contra el Atlético por la conocida como "cláusula del miedo".