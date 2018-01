Marcelino, emocionado al recordar su accidente: "Tres personas volvimos a nacer"

Marcelino García Toral, en un tono emocionado, ha relatado cómo vivió el accidente de tráfico que sufrió en la madrugada del pasado 23 de diciembre, cuando su vehículo chocó contra un jabalí en la autopista entre Logroño y Bilbao, y que afectó también a su esposa y su suegra: "Los días van pasando, físicamente estoy mejor, con algunos dolores cervicales menores, y mentalmente el momento complicado ha pasado, tratando de recuperar la normalidad". Preguntado por la sucesión de los hechos, el técnico valencianista aseguró: "Íbamos por una autopista de peaje, precisamente por seguridad. De repente, ves algo delante, chocas€ Todo lo demás es complicado, el principio de desgracia por el accidente lo tuvimos de suerte en el desarrollo posterior. Tres personas volvimos a nacer", confesaba Marcelino.

El preparador quiso agradecer "a todas las personas que se han interesado por mí y mi familia. He recibido muchas llamadas y mensajes. Siento no haber podido contestar a todos ellos. Quiero dar las gracias a médicos, enfermeras y auxiliares del hospital San Pedro de Logroño, y los de Gijon, por su trato, cariño y afecto ante los momentos de dificultad".

El técnico valoró el potencial de Vietto, nuevo fichaje, que ha entrado en la convocatoria, y explicó el porqué de su fichaje: "Hicimos una valoración de lo que nos espera en la plantilla, teníamos algunos problemas físicos de nuestros delanteros, era arriesgado aguantar con solo tres el resto del año y surgieron nombres. Si decidíamos incorporar a algún jugador, iba a primar el conocimiento del idioma y la competición. Se dio una situación propicia, y esperemos que Lucho nos ayude, estamos convencidos de que nos dará mayor competitividad y eficacia".

Marcelino alertó del nivel del Girona: "Corren como diablos, tienen muy buenos números fuera de casa, a la hora de atacar juegan con una idea clara y una referencia definida como Stuani. Es un equipo que se mueve con 5 defensas, adelanta a carrileros en ataque. Es diferente a lo que solemos encontrarnos. Debemos tener más acierto en las áreas", dijo Marcelino, que reconoció que la dolencia de Soler, un fuerte esguince, "es más grave de lo que en principio se creía y también pudimos evitar la gravedad porque jugó un partido con cierta limitación".

Confirmó que Nacho Vidal volverá al once por el sancionado Montoya y explicó por qué ha desaparecido de las alineaciones desde mediados de octubre: "Esto es el Valencia, y el Valencia no espera. Intentamos tomar decisiones justas, desde la reflexión y el equilibrio. No ha pasado nada extraño. El nivel de exigencia es alto".