Un partido para «correr como diablos»

El calendario no espera al Valencia. El mes de competición con resultados irregulares han tenido un mínimo efecto clasificatorio para el equipo de Marcelino García Toral, gracias al granero de puntos almacenado en el inicio de campeonato. Ese margen ha ido agotándose, los rivales han dado con el molde para frenar un fútbol que ha perdido en eficacia en las dos áreas y que ha conducido a un escenario en el que la reacción es cada vez más imperativa.

La tarde en Mestalla no tendrá una apariencia idílica para los blanquinegros. Se presenta uno de los visitantes más temibles de toda la Liga. Un Girona que, en definición del propio Marcelino, «tiene jugadores que corren como diablos», encabezados por ese futbolista de ánimo insurgente como es Portu, que ha pasado de ser un centrocampista de corte defensivo que no pasó el corte del Mestalla a ser un «todocampista» molesto y veloz como un mosquito. De ocho partidos fuera de Montilivi, solo ha caído derrotado en dos. En su estreno ante el Athletic y en la última visita, contra el Eibar. Por el camino ha sumado empates en Vigo y ante el Betis (con gol local en el descuento), y ha ganado en campos como Riazor, Orriols y Cornellà: «Tienen muy buenos números fuera de casa, a la hora de atacar juegan con una idea clara y una referencia definida como Stuani. Es un equipo que se mueve con 5 defensas y adelanta a carrileros en ataque. Es diferente a lo que solemos encontrarnos. Debemos tener más acierto en las áreas», avisaba Marcelino. El técnico hizo suyas las palabras de Rodrigo para no bajar el nivel de «humildad», una virtud de la que depende el resto de argumentos: «La debemos conservar siempre en su máxima expresión».

El factor Vietto

Sin el sancionado Simone Zaza, el Valencia contará con un nuevo estímulo para el encuentro, como Luciano Vietto. Marcelino no ha dudado en convocarle para el partido. Da igual que lleve pocos entrenamientos. Está en forma física, se le necesita y, a pesar de su paso errático por el Atlético, el técnico sabe lo que puede dar de sí y el futbolista conoce al dedillo el 4-4-2 elevado a dogma por Marcelino. «En el Villarreal tuvo una aparición muy brillante, era un chico muy joven que venía a una liga muy competitiva. En Sevilla el porcentaje de minutos con goles es bastante bueno. En el Atlético le ha faltado gol en momentos puntuales, algo que aumenta la confianza, la seguridad y te garantiza tener más minutos».

Oportunidad para Nacho Vidal

Otra baja, la de Montoya, será suplida por Nacho Vidal en una titularidad que suena a última oportunidad. El canterano desapareció de las alineaciones desde el 15 de octubre (3-6 ante el Betis): « esto es el Valencia. El Valencia no espera. Intentamos tomar decisiones justas desde la reflexión y el equilibrio para poner a los mejores». Y por último hizo autocrítica sobre la lesión de Carlos Soler: «Es un fuerte esguince, es más grave de lo que se creía en un principio. Nosotros pudimos evitar esa gravedad porque jugó un partido con cierta limitación».