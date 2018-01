"Guedes es majo y un grandísimo futbolista, yo lo ficharía"

Después de cada exhibición de Gonçalo Guedes en Mestalla, aumenta el deseo del valencianismo de poder comprar la ficha del futbolista luso. Una pretensión que no es ajena al técnico del equipo, Marcelino García Toral, que ayer se mostraba muy franco y sincero para valorar esa posibilidad, después de la victoria ante el Girona: «Gonçalo es un grandísimo jugador, un grandísimo futbolista. Es joven, majo, buen compañero, trabaja bien y tiene muy buenas condiciones, pero yo no lo puedo fichar. Mi información es... que no tengo información. Nadie me ha dicho que exista una negociación. Si me preguntas, yo lo ficharía, pero no me corresponde a mí».

El Valencia sacó adelante el duelo ante el Girona, pero a Marcelino no le abandona la percepción de que a su equipo lo ha abandonado la eficacia: «El día el Villarreal nos pasó lo mismo. En el cómputo global del juego llevamos dos de los partidos más completos de la temporada. Tenemos que seguir generando ocasiones, jugando de la forma que estamos jugando». «El balón se ha paseado por delante del portería muchas veces, el próximo día lo meteremos dentro. En el segundo tiempo hemos sido muy solventes desde el punto de vista defensivo, más que en el primero, y creo que es una victoria justa y, además, bastante corta», añadía.

Marcelino tiró de autocrítica para reconocer que «los rivales necesitan poco para generar peligro al Valencia». «De los últimos partidos este es el que más nos han llegado. Creo que la mayor parte de las acciones son a balón parado o segundas acciones, es cierto también que tenemos que ser más contundentes y recuperar la eficacia en nuestra área. El primer gol es sencillo y evitable. En el segundo tiempo estuvimos muy solventes, puede darse una jugada pero no hemos transmitido sensación de fragilidad».

Como era de esperar, Marcelino fue preguntado por el cambio de Nacho Vidal, sobre el que ayer había puestos muchos ojos, al ser su primera titularidad en Liga después de tres meses: «Tenemos dificultades en la defensa a balón parado y nos estaban generando peligro en esa banda con Mojica. Nacho tiene más condiciones como jugador ofensivo que defensivo y creo que Vezo nos ha ayudado mucho. Nos ha dado solidez. Andreas además estaba un poco cansado, jugó 57 minutos en Las Palmas».