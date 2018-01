Maksimovic tendrá la ocasión de reivindicarse en Riazor

Nemanja Maksimovic es un nombre llamado a ganar protagonismo en la segunda vuelta del campeonato. Su adaptación al Valencia ha sido lenta pero progresiva. Por juventud, por desconocimiento del idioma (con escasas nociones incluso de inglés) y por haber estado prácticamente sin competir en el Astana, en una liga lejana y menor, por negarse a renovar, su papel ha sido secundario en los primeros meses. Además, el cuerpo técnico se lo encontró como un fichaje ya hecho. En estos seis meses se ha ganado el favor de Marcelino.

Ayer, el técnico alabó su rendimiento en los últimos partidos e hizo público que le entregará la titularidad por la sanción de Kondogbia el sábado ante el Depor: «Si todo transcurre con normalidad, Maksimovic jugará en el centro del campo. Es un chico que entrena siempre muy bien, en Las Palmas jugó a un gran nivel y hoy –por ayer– también. Se lo ha ganado y lo merece. El resto no sé. Tenemos un partido ante Las Palmas en Copa primero y después buscaremos soluciones. Lo normal es que Maksimovic esté en el once oficial. No contemplo la posibilidad de que llegue un fichaje estos días y aunque llegara es difícil que juegue de titular». Andreas Pereira también será baja por sanción. Con Soler lesionado sin fecha de regreso, las opciones se reducen a Ferran Torres, Nacho Gil o, incluso, Vietto.

Kondogbia: «Açò és Mestalla»

La integración completa de Kondogbia en el valencianismo se explica con anécdotas como la que protagonizó ayer, al tuitear en valenciano, una circunstancia en la que no se prodigan apenas ni los propios futbolistas de la casa: «Açò és Mestalla», escribía el jugador francés, con una gramática perfecta y con todos los acentos colocados en su sitio.