Marcelino: "No sé si el Valencia tiene capacidad económica de fichar a Guedes"

Qué partido imagina mañana porque Las Palmas es un equipo con gusto por el riesgo y que necesita arriesgar en Mestalla

Imagino siempre partidos de dificultad. A partir de aquí no vamos a pensar en el resultado que obtuvimos allí. Jugaremos 90 minutos con idea de ganar, de intentar pasar. Puede ser que el rival priorice la Liga, les vamos a respetar al máximo, sabemos de la dificultad de enfrentarnos a un equipo de primera división.

¿Se ha quitado un peso el equipo por remontar por primera vez?

Es señal de que pocas veces hemos jugado con el resultado en contra. Me quedo más con la idea de que el equipo conserva su identidad en cualquier situación. Ese compromiso lo lleva a ser ambicioso e intentar ganar siempre. Dimos muestras de una actitud similar ante el Villarreal, pero con más acierto. El concepto, la idea y la aplicación fueron los mismos.

¿Qué le pasa a Carlos Soler?

Sigue un proceso bueno, yo no sé cuándo va a estar disponible, no creo que pase mucho tiempo, pero no vamos a correr ningún riesgo. Es un esguince fuerte de tobillo, con molestias que van disminuyendo. Ahora sigue trabajando con el readaptador

¿Va a volver al grupo esta semana?

No puedo asegurar cuándo va a entrenar Carlos con el grupo. Esta semana es muy difícil, primero necesita realizar trabajo de campo individualizado y después reincorporarse progresivamente. Es un tema médico.

¿Le envió un mensaje a Nacho Vidal?

Nunca voy a mandar mensajes. Nacho es un ejemplo de actitud en todo. Con sus compañeros, con el trabajo y hacia el cuerpo técnico. Siempre trabaja y se esfuerza, es superreceptivo a la información. Tengo muy buena relación personal con él, el problema es que decido ponerlo poco, es lo más difícil que tenemos que hacer, quién juega y quién no. Es un chico ejemplar y jamás tendré un problema con él. El trato similar con todos, jueguen más o menos.

¿Puede haber fichajes en esa demarcación?

Hasta el día 31 puede haber movimientos. Si se dan situaciones favorables, habrá que tomar posibles decisiones, en entradas y salidas. No vamos a tener una plantilla masificada, con gente que pueda tener descontento porque juega poco. Pero a día de hoy no tenemos posibilidad de incorporar un futbolista en esa demarcación.

El papel de la afición ante Las Palmas

Siempre nos gusta tener un campo con el máximo público posible y el máximo apoyo. Es el mes de enero, una hora difícil, pero el partido no va a ser fácil. Ganar supondría estar a cuatro partidos de una final. No consideramos que esté la eliminatoria decidida. Allí no ganamos, estamos obligados a vencer y no encajar goles.

¿El mercado variará en función de si se avanza en la Copa?

Dependerá de que surja una posibilidad para aumentar la competitividad de la plantilla. Tenemos la intención de ganar a Las Palmas, seguir pasando eliminatorias. No depende de que vayamos avanzando en la Copa para tomar decisiones sobre cambios en la plantilla.

¿Le ha dicho a Lim que fiche a Guedes?

No se lo he dicho a Lim. Todo el mundo quiere buenos futbolistas, si pudiera pediría a Messi. No sé si el Valencia tiene la capacidad económica de fichar a un jugador como Guedes. Hay situaciones en las que se nos puede salir de mercado, y más en este mercado loco y superinflacionista.

¿Con los ocho puntos de ventaja en la Liga por la Champions, hay que priorizar la Copa?

Ocho puntos no me parecen definitivos. Son situaciones muy favorables, que hubiésemos firmado al inicio de Liga, pero no decisivas. Estamos hablando de Villarreal y Sevilla, de plantillas con fondo de armario muy considerable. De los próximos cuatro partidos, tres serán fuera, jugaremos ante Real Madrid y Atlético, no podemos darle más importancia a la Copa que a la Liga.

¿Maksimovic puede salir?

Tiene muchísimas más posibilidades de quedarse. A día de hoy se queda sí o sí. Pero de aquí al 31 de enero no sé lo que pueda pasar. Hay que valorar posibles partidos que vaya a jugar, sobre todo con la gente joven y ver qué es lo mejor como política de club. Podríamos analizar si jugar lo que ha hecho hasta ahora es bueno para el futbolista y para el club.