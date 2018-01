Murillo regresa al trabajo y Soler no tiene fecha de reaparición

Marcelino García Toral desconoce cuándo podrá contar con Carlos Soler. El regreso a los entrenamientos del centrocampista canterano, aquejado de un esguince desde hace cinco semanas, sigue siendo un misterio y no hay una previsión fijada para volverle a ver de corto sobre el césped. Ayer el técnico valencianista se limitó a informar de que la evolución es la correcta, pero sin definir fechas: «Sigue un proceso bueno, yo no sabría decir cuando va a estar disponible, no creo que pase mucho tiempo pero también es cierto que no vamos a correr ningún riesgo. Es un esguince fuerte en el tobillo con molestias que van disminuyendo pero que no se han ido del todo, en ese proceso hasta que se vayan está haciendo trabajo con el readaptador». «No puedo asegurarte cuándo va a entrenar con el grupo, esta semana es muy difícil porque primero tiene que hacer un trabajo de campo individualizado y luego incorporarse progresivamente al trabajo con el equipo. No sé si al final de semana podrá incorporarse, es un tema médico», agregaba el preparador.

Por contra, Marcelino empezó a contar desde el entrenamiento de ayer con Jeison Murillo. El central colombiano no juega desde la jornada 13 y fue operado de una hernia inguinal.

La versión oficial es que Carlos SOler, de 21 años, sufre un esguince por una patada recibida por Ángel en el duelo contra el Getafe. La dolencia se agravó, como informó este periódico, al jugar el siguiente partido con infiltración. Desde ese momento, Soler está en el dique seco y sin fecha para la reaparición, teniendo que apoyarse en muletas. La baja de Soler es una de las más sensibles. En 2017, el año de su aparición, fue titular indiscutible.

«Nacho Vidal es un ejemplo»

Marcelino, por otra parte, matizó ayer sus palabras sobre Nacho Vidal, descartando que le hubiese mandado «ningún mensaje» respecto a su ausencia en las alineaciones: «Nacho es un ejemplo de actitud en todo, con sus compañeros, con el trabajo y hacia el cuerpo técnico. Es un chico que trabaja, que se esfuerza con lo máximo cada día, súper receptivo a la información, con el que tengo muy buena relación personal y profesional y desgraciadamente para él decido ponerlo poco».

Eugeni al Cádiz

Por otro lado, tal como informaba Superdeporte, el Valencia ha roto el contrato de cesión de Eugeni con el Lorca. El centrocampista catalán jugará cedido en el Cádiz.