El tiempo, enemigo para fichar a Guedes

La operación de Peter Lim para fichar a Gonçalo Guedes no es solo una ecuación financiera de difícil resolución, sino también una carrera contra el tiempo. Las posibilidades para que el Valencia pacte con el París Saint Germain un precio «razonable» (nunca inferior a los 40 millones) para quedarse en propiedad la ficha del atacante portugués de 21 años, dependen de la celeridad para no demorar las conversaciones mientras la cotización del futbolista se dispara por sus deslumbrantes actuaciones.

Esa posibilidad, en el contexto de un mercado de fichajes agitado por la exagerada inflación provocada por los clubes de la Premier League y el propio París Saint Germain, es la que más preocupa a Marcelino García Toral. El técnico lanzaba ayer un mensaje con dos posibles lecturas. Por una parte, la resignada por el mayor músculo económico de otros equipos, en un año de Mundial. Por otra, una especie de SOS para cerrar cuanto antes la incorporación, en vista de que el precio se dispare a límites insospechados si el futbolista continúa firmando actuaciones magistarles: «Desde el punto de vista deportivo te diría ´fichamos a Messi´, pero no hay una viabilidad para ello. No sé si el Valencia tiene la posibilidad económica para fichar a Guedes. No es mi parcela».

«En el terreno deportivo tenemos que ser consecuentes a la hora de valorar situaciones y hay situaciones que están fuera de un mercado tan loco e inflacionista. Es muy difícil poder acceder hoy en día a un jugador de alto nivel porque estamos viendo que las cantidades que se pagan, lo hemos visto hace unos días (en alusión a Coutinho, 160 millones), están absolutamente fuera de mercado», añadió.

¿Cómo se paga a Guedes?

Otro punto por desvelar es cómo podría afrontar el Valencia una operación del calibre económico de la de Guedes. Incluso en el mejor de los casos, 4o millones, se trata de una cifra casi prohibitiva para el Valencia. El club ya necesita generar beneficios por valor de 45 millones antes del cierre del ejercicio, lo que empuja inexorablemente a la venta de jugadores importantes. Una urgencia que se agudizaría en el caso de tener que fichar a Guedes o pagar la opción de compra por Geoffrey Kondogbia, cifrada en 25 millones de euros con el Inter. Una posibilidad es que Meriton asumiera el pago por el extremo luso, tal como hizo ya Lim con los fichajes de Rodrigo y André Gomes.

Interés por Coquelin

Mientras, el Valencia trabaja en la incorporación de otros futbolistas. La cadena Ser informaba ayer de la posibilidad de que Francis Coquelin, mediocentro defensivo francés del Arsenal que ya interesó en verano, recale en el club.