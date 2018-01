"Vietto venía con ansiedad y esto le va a venir muy bien"

«Estoy orgulloso de todo el equipo, de los jugadores que están teniendo menos minutos. Me quedo con el trabajo colectivo, de Zaza que no ha marcado, y del resto de futbolistas que no son habituales», explicó Marcelino en la sala de prensa de Mestalla.

El entrenador del Valencia hizo la siguiente valoración del encuentro: «El primer tiempo tuvimos ocasiones de gol, pero no cerramos el partido; en el inicio del segundo tiempo, con tanta efectividad, cerramos el partido».

Preguntado por los tres goles de Vietto, Marcelino dijo que «le va a venir muy bien porque venía con esa ansiedad por marcar un gol. El tercero es un gol que se ve muy pocas veces. La afición ha tenido la suerte de disfrutarlo y el equipo lo agradece».

Vietto: «Salí a disfrutar»

El gran protagonista de la noche, Luciano Vietto, afirmó que «lo único que hice fue disfrutar», dijo, cuando se le preguntó por los tres goles que le marcó a Las Palmas en Copa. «Parece raro si lo cuentas que tras un año sin marcar anote tres tantos. Pero yo lo único que hice fue disfrutar», explicó.