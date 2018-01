Coquelin: "Casi me arrepiento de no haber venido antes al Valencia CF"

El Valencia CF ha llegado este jueves a un acuerdo con el Arsenal para el traspaso de Francis Coquelin, quien se convierte en nuevo jugador blanquinegro hasta el 30 de junio de 2022, con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

Coquelin ha pasado cuatro horas de reconocimiento médico con el Valencia CF y tiene previsto ponerse ya a las órdenes de Marcelino en el entrenamiento vespertino que se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva de Paterna. El nuevo fichaje del club de Mestalla es el refuerzo que solicitaba el entrenador para el centro del campo.

El centrocampista francés aterrizó de madrugada procedente de Londres en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Manises, donde fue recogido por empleados del club. El Arsenal confirmó el traspaso al Valencia CF y las cifras de las que se hablan es de 12 millones de euros por su contratación.

Coquelin ya fue objetivo del Valencia CF el pasado verano. Marcelino lo quería a su lado. Pero el futbolista, tal y como desveló ayer en su presentación como nuevo futbolista de Mestalla hasta 2022, señaló: "preferí quedarme en el Arsenal y ahora casi me arrepiento de no haber venido antes".

Coquelin, que tendrá una cláusula de rescisión de 80 millones de euros y que lucirá el dorsal número 17, llega motivado del Arsenal. Está ilusionado y con ganas. Tanto, que no duda en ofrecerse para jugar el sábado ante el Deportivo: "Estoy preparado para jugar si me necesitan", dijo.

Preguntado por cómo se concretó su fichaje, Coquelin indicó que "me llamó Marcelino, tengo una edad en la que necesito un proyecto a largo término y que sea interesante. Me gustó la opción de un traspaso a largo término". El futbolista francés añadió que "he hablado con Paulista, con Mustafi, Bellerín y Monreal. Pero con quien más hablé fue con Cazorla que aunque no ha jugado en el Valencia me dio muy buenas referencias de Marcelino. Me dijo que es un club excelente y que el entrenador es muy bueno y que es una buena persona. Respeto mucho a Cazorla y a lo que me dice le hago mucho caso".