Marcelino: "Ser favorito no te da el pasaporte"

¿Qué le ha parecido el sorteo de Copa?

No hemos salido perjudicados. Pero la etiqueta de favoritos no te da el pasaporte. El Alavés ha demostrado una trayectoria muy buena en Copa, fue finalista de la edición pasada. Vamos a afrontar la eliminatoria con el máximo respeto y humildad.

¿El fichaje de Coquelin condiciona la permanencia de Kondogbia?

Hemos traído a Coquelin porque es una oportunidad de mercado, ya surgió la posibilidad en verano. Llegamos a un acuerdo muy rápido con el Arsenal y el futbolista gracias a la gran labor de Mateu Alemany. En ningún caso este fichaje condiciona la continuidad de Kondogbia. Es un futbolista que se adapta al resto de centrocampistas que tenemos, y cuenta con el perfil más defensivo. Pagó un avión por su propia cuenta para llegar a tiempo para entrenar ayer. Eso dice mucho de su parte.

¿Cómo vivió el momento en el que se emparejaban Atlético y Sevilla y ya se evitaban a todos los grandes?

El sorteo no lo ví en directo, estaba en el vestuario, pero escuché algunos gritos cercanos cuando salió el Sevilla-Atlético.

¿Al venir por ser una oportunidad de mercado, la adaptación de Coquelin puede ser más lenta?

Viene del Arsenal, de la Premier, tiene mucha experiencia. Creo que su adaptación será inmediata, no habla el castellano, pero sí lo entiende, le comenté sin necesidad de interlocutores algunos aspectos tácticos, y los entendió a la primera. Viene de un equipo en el que el ritmo también es muy dinámico.

¿El fichaje de Coquelin influye en la posible salida de Maksimovic?

He hablado de mercado marcando los tiempos que correspondían. A partir de aquí surgieron dos posibilidades. Si de algo estoy sorprendido es la rapidez con la que Lucho y Coquelin se han incorporado con nosotros. El director general, propietario y presidente reman en la misma dirección. Hasta el 31 de enero pueden pasar diferentes situaciones, casi con total seguridad Maksimovic jugará contra el Deportivo. Lo que suceda después ya no es seguro.

Se han perdido los dos últimos partidos fuera de casa. ¿Cómo se afronta el partido contra el Deportivo?

No estamos satisfechos del rendimiento fuera de casa, no merecimos perder pero no hicimos lo suficiente para ganar. Nos mediremos a otro rival de la parte baja, con una necesidad de ganar, vienen de empatar en un campo extraoridinariamente complicado como el Villarreal, sufrieron un resultado engañoso contra el Celta. Presionan bien en campo contrario, cuentan con futbolistas buenos a nivel inividual, pero no han rendido a nivel colectivo como se esperaba. La posibilidad de sumar 40 puntos al final de la primera vuelta es suficiente motivación.

¿La adaptación de Vietto implica que algún delantero pueda jugar en banda?

Van a jugar dos, no vamos a poner los 4 delanteros en el campo. Tres de ellos han tenido un rendimiento extraoridinario, a los que se ha incorporado Lucho, que se ha adaptado rápido y aumenta la competitividad. Todos van a salir beneficiados de la competitividad, intentaré ser lo más justo posible. Con un partido cada tres o cuatro días va a venir bien la rotación para los delanteros, que necesitan esa chispa y nivel de atención.

¿Con los fichajes se va a ampliar el vestuario, que siempre lo ha querido corto de efectivos?

No queremos masificar. Si vienen, intentaremos que otros salgan, no queremos una plantilla amplia.

¿Con qué momento de la temporada se queda, ahora que estamos en el final de la primera vuelta?

Me quedo con haber sido capaces de modificar con mucho trabajo la plantilla, hemos acertado en la mayoría de decisiones tomadas, y disponemos de una plantilla a nivel humano y profesional con actitud y cohesión que nos está llevando al valencianismo y al cuerpo técnico a disfrutar de una grandísima temporada por encima de las expectativas.

¿Cómo está Carlos Soler?

En manos de los médicos, no sé valorarlos los esguinces, un esguince más grave de lo inicialmente previsto, no correremos ningún riesgo de que tenga que parar, no sé lo que

¿Podría jugar Coquelin ante el Deportivo?

Vamos a ver si la licencia está preparada, y ver el entrenamiento de esta tarde, pero puede viajar, sí.