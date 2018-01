Coquelin vuela a Riazor

Con solo dos entrenamientos con sus nuevos compañeros, pero sobrado de ganas y ambición, Francis Coquelin ha convencido a la primera a Marcelino García Toral. El mediocentro francés, de 26 años y procedente del Arsenal, estará presente hoy en Riazor con el Valencia, en un partido escondido entre la expectativa pujante de la Copa del Rey pero de suma importancia. Los blanquinegros han perdido en sus últimas dos salidas contra equipos de un perfil clasificatorio parecido, Getafe y Eibar, y además el técnico no esconde su ilusión por cerrar la primera manga del campeonato con 40 puntos, un promedio solo superado por el Valencia del doblete en el año 2004.

Una breve charla privada, sin necesidad de interlocutores ni traducción, sirvió a Marcelino para asegurarse de que Coquelin había captado las premisas tácticas básicas para empezar a ser útil en el 4-4-2 del preparador asturiano. Además, la baja por sanción de Geoffrey Kondogbia, también ha facilitado la inclusión en la convocatoria de Coquelin, del que Marcelino ensalzaba su predisposición a fichar por el equipo: «Coquelin se adapta a todos los centrocampistas que tenemos en la plantilla, porque es el más defensivo de todos y lo consideramos como un muy buen fichaje. Le agradezco su actitud que ha demostrado incluso pagando un avión para llegar al entrenamiento del jueves», desveló el técnico, que no volvió a dejar clara la continuidad de Maksimovic a 31 de enero, aunque el jugador serbio vaya a ser titular esta noche contra el Deportivo.

La pretensión de Marcelino de contar con un plantel corto, que no supere las 21 fichas, obligará a que el club se deshaga de un futbolista por cada fichaje que venga. Marcelino no quiere una plantilla «masificada» con jugadores desenganchados si no entran en la lista.

Un «bendito» problema que se le presenta a Marcelino es encajar a Vietto, enrachado desde su debut, junto a los otros tres delanteros, Zaza, Rodrigo y Mina, con cifras goleadoras excelentes. El técnico no confirmó si alguno de ellos, por su versatilidad, pueda caer a banda: «No vamos a poner los cuatro en el campo. Tenemos cuatro delanteros, tres han ofrecido un rendimiento muy bueno y se ha incorporado Lucho que se ha adaptado rápido. Si Lucho está en convocatoria es una posibilidad más. Todos ellos van a salir beneficiados con esta competitividad y sobre todo el Valencia. El entrenador intentará ser lo más justo posible». Además, la congestión del calendario por la Copa, dará oportunidad a todos: «Con partidos cada tres o cuatro días, van a tener competitividad».