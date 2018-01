"Ser favoritos no nos da el pase a semifinales"

"Ser favoritos no nos da el pase a semifinales"

La ilusión en torno a la Copa del Rey, el gran objetivo en términos de título para el Valencia, ha aumentado tras el sorteo que ayer emparejó en los cuartos de final al equipo blanquinegro con el Alavés, el rival teóricamente más asequible que quedaba en un bombo de gran exigencia. El primer partido se jugará en Mestalla, el próximo miércoles 17 a las 19 horas, y la semana siguiente se dirimirá el duelo de vuelta en Mendizorroza. Marcelino García Toral, un tipo directo, poco dado a edulcorar sus declaraciones con corrección política, no fue hipócrita a la hora de valorar que prefería medirse al cuadro vitoriano que no a Real Madrid, Barcelona o Atlético, aunque recordó que el conjunto vitoriano es el actual subcampeón: «No nos ha tocado uno de los rivales más complicados pero igual que cualquier otro equipo de los ocho que estamos en cuartos de final merece respecto. Ser favorito no da el paso a semifinales sino el trabajo en cada partido. Cualquier rival te puede sorprender en 180 minutos».

El técnico reafirmó su deseo de alcanzar metas lejanas en una competición en la que el Valencia ha protagonizado éxitos en cada década: «La Copa del Rey es una ilusión que se nos presenta, creemos que tenemos un buen equipo y podemos luchar por llegar muy lejos. Cada partido es una final para nosotros y ahora nos ha tocado jugar los cuartos de final y vamos a intentar por todos los medios eliminar al Alavés», indicó el preparador asturiano, que reconoció haber escuchado desde el vestuario «algunos gritos» cuando el bombo deparó el cruce entre Sevilla y el Atlético, con el que quedaba descartado que al Valencia le fuese a tocar un grande.

Mucho más cauto fue Marcelino para valorar si al Valencia se le puede considerar aspirante al título: «Primero vamos a pensar en el partido del Deportivo y luego ya en el Alavés, queremos ir partido a partido. Los entrenadores tenemos que pensar a corto plazo. Afrontamos cada partido como una final con una actitud en el campo que nos permita ganar».

Por último, Marcelino restó importancia al hecho de que el Valencia deba afrontar el primer partido de la eliminatoria como local: «Es lo que se ha decidido el sorteo, lo aceptamos aunque está claro que jugar en Mestalla el partido de vuelta es un plus pero ahora lo será en el primer partido. No creo que sea determinante en el desarrollo de la eliminatoria».

Igualado Atlético-Sevilla

Por otro lado, el duelo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla es el más igualado de los cuartos de final de la Copa del Rey, mientras que el Real Madrid se medirá al Leganés y el Barcelona, al Espanyol. El Madrid, que se clasificó para cuartos superando en octavos al Numancia, sin despejar las dudas sobre su juego, visitará a su vecino Leganés. El equipo pepinero, que jugará unos cuartos de final por primera vez en su historia, llega a esta fase tras eliminar al potente Villarreal. También el Barcelona, clasificado tras un inapelable 5-0 sobre el Celta de Vigo, parte como favorito ante el Espanyol.