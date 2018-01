"Coquelin nos da un gran rendimiento"

El entrenador del Valencia, Marcelino, se mostró «muy orgulloso y feliz de haber alcanzado los 40 puntos» en la primera vuelta. «Empezamos con tremendas dudas en verano, pero el equipo es comprometido, sabe sufrir y gana muchos partidos. 40 puntos a estas alturas son muchísimos», dijo.

Marcelino hizo una lectura global del partido. «Antes del 1-2, tuvimos muchas opciones de salida. Esta es la liga española, tremendamente competitiva», explicó.

El técnico asturiano valoró la aportación del debutante Conquelin: «Pidió el cambio por calambres. Es lógico, por no haber jugado mucho, por el ajetreo de estos días y porque el campo estaba muy pesado. Nos dio un gran rendimiento en todo». También elogió a Maskmovic: «Tiene mucho mérito. Es muy joven, no conocía el idioma y ha entrenado muy bien. Me gustaría que siguiera, pero no quiero perjudicarlo. Lo tenemos que hablar», dijo. alto. Marcelino no quiso confirmar cuál es el objetivo del equipo.