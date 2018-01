El club riojano que copió el escudo del Valencia CF

El escudo del Valencia CF tiene un doble. Un copia casi exacta. Lo luce el CF Rapid Murillo, un equipo de la Regional Preferente de La Rioja, desde el mismo año de su fundación, en 1967. Sólo hay dos diferencias con respecto al emblema: una corona sobre el murciélago y el color blanco, y no azul como el del club de Mestalla, de la banda donde se reproduce el nombre del equipo. Por lo demás, es exactamente igual.

La semejanza tiene una explicación curiosa, nada que ver con un posible vínculo social o histórico entre el pueblo Murillo de Río Leza y la ciudad de València. El fundador del Rapid Murillo, Alejandro Esteban, tomó el escudo del Valencia CF como modelo por una cuestión de gusto. Le encandiló el diseño del emblema valenianista, tanto la forma, los colores como su símbolo, el murciélago, tomado del escudo de la ciudad. «Me gustó mucho al verlo en una revista de fútbol. Lo cogí 'prestado' y le puse la corona, pues así me resultaba más bonito (bromea). En La Rioja, todos los escudos llevan corona y este no podía ser menos. Sin corona se quedaba un poco desguarnecido. Del escudo me encanta su forma de corazón y el colorido. Y, por supuesto, el murciélago, que es precioso», explica Esteban, un profesor jubilado que hoy cuida de su granja de pollos. Fue alcalde del pueblo, Murillo de Río Leza, un municipio de 1.700 habitantes a sólo 16 kilómetros de Logroño. Curiosamente, el CD Logroñés y el Valencia CF quedaron hermanados para siempre en 1987, cuando ambos ascendieron de la mano a Primera División.

En aquella revista de 1967 que vio el fundador del Rapid Murillo, el Valencia era el protagonista. Salía el entonces capitán, Roberto Gil, levantando la Copa del Generalísimo, que el equipo de Mestalla ganó 2-1 al Athletic Club en el Santiago Bernabéu.

¿Pidió el Valencia algún tipo de explicación? Esteban recuerda una llamada. «Fue a mediados de los 70, unos 8 años después de nuestra fundación. Pero no hubo ningún problema. Fue una cuestión más de interés que otra cosa. El Valencia no puso ninguna pega», explica Esteban. Entonces, José Ramos Costa era presidente de la sociedad de Mestalla. «En el pueblo nos gustaba mucho el Valencia de Kempes, ¿cómo no?», recuerda.

El actual presidente del Rapid Murillo, Iván Saenz, subraya un vínculo que ignoró el fundador del club. «El murciélago tiene mucho que ver con la forma de ser de los de Murillo de Río Leza. Nos llaman 'toperos', por los topos, porque somos gente muy nocturna. Como los murciélagos». El Rapid, conocido con ese nombre porque el conductor del autobús del equipo conducía muy rápido para ir a los partidos, lucha por volver a Tercera.