Marcelino: «Si te consideras superior das el primer paso para equivocarte»

Marcelino, tras las experiencias ante el Deportivo y Alavés, partidos en los que el Valencia salió muy relajado al campo y pudo pagarlo muy caro, quiere ahuyentar la confianza de cara a la visita hoy a la UD Las Palmas, colista, y busca recuperar ese equipo agresivo de la primera vuelta de la Liga.

«Vengo de una familia muy humilde, recuerdo mis principios, y nunca me gusta olvidarlos. Me gusta que afrontemos cada partido con respeto. Porque cuando te consideras superior estás dando el primer paso para equivocarte. Soy muy cabezón y trataré de que no pase», explicó.

El técnico piensa que el encuentro de esta noche será más complicado de lo esperado. «Para ellos es más prioritario la Liga que la Copa. Para engancharse a mantener la categoría tienen que ganar. Van a salir a morder y nos lo van a poner complicado. Está demostrado que la confianza no es un buen compañero de viaje y respetamos al máximo al rival. Solo de esta forma lograremos tener los tres puntos», indicó.

«El fútbol hoy es día es muy competitivo. Debemos de no dar al rival las máximas opciones y a partir de aquí tener nosotros el acierto. Es algo que corre a todos los equipos. Nosotros tenemos ambición pero a veces las cosas no salen. Jugamos partido cada tres días y eso es más complicado. Hay que intentar que en este partido no ocurra y jugar con nuestra máxima mentalidad. Solo de esta forma seremos capaces de ganar», añadió.

Marcelino quiso zanjar la polémica por sus declaraciones tras el partido de Copa. «Nunca hablé de mala actitud del equipo. No he rebajado el discurso. Mi discurso no fue agresivo. La frase de que estaba triste por el primer tiempo y alegre por el segundo?. si solo dejamos la primera parte es un palo. El otro día hicimos 45 no bien y 45 bien», dijo.

Prandelli es destituido

Por otra parte, el exentrenador del Valencia, Cesare Prandelli, fue destituido del Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos tras no lograr enderezar el rumbo de un equipo que aspira a ganarlo todo.