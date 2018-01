El Valencia CF quiere hurgar en la herida

El Valencia visita hoy a la UD Las Palmas en Gran Canaria (20:45 horas BeIN LaLiga), en un partido de obligado cumplimiento. El equipo de Marcelino quiere hurgar en la Liga de un colista inmerso en una grave crisis de resultados y en pleno cambio de ciclo con la llegada de Paco al banquillo. Los números que presenta el rival, 46 goles encajados y una diferencia de -32 en el global (El Valencia ha marcado 40 y lleva encajados solo 19), son unas cifras insostenibles para mantener al equipo en Primera. Por este motivo, el rival se juega algo más que tres puntos.

Marcelino quiere aprovechar este partido para corregir los errores cometidos en los últimos partidos, ante el Deportivo en Liga y el Alavés en Copa del Rey, en los que el equipo no entró en el campo con la intensidad necesaria. El entrenador, al que se le vio visiblemente molesto en la rueda de prensa tras el choque del pasado martes, ha insistido en los últimos entrenamientos en la importancia de la intensidad y la concentración necesaria para afrontar con garantías cada encuentro. Por este motivo, de salida se espera un Valencia mucho más agresivo y concienciado de que, aunque el rival sea el colista, hay que meterle velocidad y nervio al choque desde el silbato inicial. La UD es un equipo que juega al intercambio de golpes, con Paco la consigna es disfrutar de la posesión e ir hacia arriba en busca de la portería rival, y ese estilo de fútbol beneficia a un Valencia que tiene en el contragolpe su mejor virtud. Pese a los malos resultados, el entrenador local no es partidario de cambiar su manera de entender el fútbol, por lo que se presume un partido de alternativas y de ida y vuelta de esos que gustan al aficionado.

El hecho de haber disputado un partido de Copa, el del pasado martes en Mestalla ante el Alavés, invita a pensar que Marcelino hará rotaciones. El entrenador tiene las bajas obligadas de Parejo y Gayà por sanción, los futbolistas además tuvieron mucho desgaste en la remontada copera, por lo que el once presentará novedades. La primera el regreso de Neto a la portería. Pese al buen rendimiento de Jaume ante el Alavés, el brasileño es el titular y el valenciano disputa los partidos de competición del KO. En la defensa, Montoya podría ocupar el lateral derecho, Lato entra por el sancionado Gayà, y para el eje de la defensa Paulista podría descansar ya que está apercibido de sanción y formar con Garay-Vezo.

En el centro del campo, todo apunta a que veremos un doble pivote formado por Kondogbia y Coquelin, muy físico, mientras que las bandas podrían ser para Pereira y Nacho Gil, dando descanso a Guedes. El portugués se merece un respiro y estar fresco para la Copa. Arriba, para este partido se presume que jugarán Rodrigo y Santi Mina, sensacionales el pasado jueves, y que tanto Zaza como Vietto tendrán descanso de cara al siguiente partido.