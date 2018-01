Guedes y Carlos Soler vuelven al primer plano

Gonçalo Guedes, la estrella portuguesa del Valencia, de 21 años, no ha sabido dosificarse en los últimos encuentros. Y ha estado obsesionado con la jugada individual: no siempre tiene por qué jugársela; es preferible que toque y descargue de vez en cuando. Los conceptos básicos del fútbol.

El técnico asturiano le da mucha importancia al juego por las alas. La pareja de las primeras jornadas formada por Guedes y Carlos Soler fue la mejor de la Liga. Llegaron las lesiones de ambos y se rompió el hechizo. Después de muchas semanas, los dos vuelven a estar listos para Marcelino.

Ferran no jugó en el Mestalla

Ferran Torres venía de marcar un gol frente a Italia en la sub 19 y se quedó fuera de la convocatoria del Valencia frente al Las Palmas. El presidente, Anil Murthy, se fotografió con el extremo de Foios, de 17 años, en la firma de la supuesta renovación y el club deslizó que jugaría el fin de semana con el filial. Pero no lo hizo. Ferran quiere ser a todos los efectos jugador del primer equipo.