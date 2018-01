Marcelino mima a Garay

Ezequiel Garay se ha convertido en «El Protegido». El jugador argentino es el único central con el que cuenta Marcelino de cara al partido de Liga del próximo sábado en Mestalla ante el Real Madrid, debido a las bajas de los sancionados Paulista y Vezo unidas a la lesión de Murillo, por lo que el técnico mima al futbolista hasta el exceso. Ayer, Garay no salió a entrenarse junto a sus compañeros por precaución. Fue preferible que trabajara en el gimnasio, y que vaya regresando con precaución a las sesiones de campo.

El Valencia CF reanudó ayer los entrenamientos tras la derrota del pasado sábado ante la UD Las Palmas (2-1), y con vistas al partido de vuelta de los cuartos de final ante el Alavés mañana en Mendizorrotza. Para este encuentro, Marcelino alineará a Paulista y Vezo como pareja de centrales, pero los problemas llegan de cara al próximo choque liguero ante el Madrid. Murillo no llega a tiempo porque sigue recuperándose de su operación de pubis, se le espera ante el Atlético, por lo que Marcelino estudia alienar a Coquelin como central junto a Garay. El francés, por sus características físicas y ante lo que se presume un partido de ida y vuelta, tiene más boletos que su compatriota Kondogbia para jugar en el eje de la retaguardia.

La tercera vía, en la que no hay mucha confianza, es la de presentar alegaciones previas al Comité de Competición de la RFEF por la segunda tarjeta amarilla que vio Rubén Vezo ante Las Palmas. Sin embargo, y pese a que los servicios jurídicos del Valencia argumenten que no se aprecia el golpeo en la cara a Calleri, el acta arbitral no ayuda mucho. Ayer, para completar la nómina de centrales en el entrenamiento, Marcelino contó con la presencia de los canteranos Pardo y Morgado.

Ferran vuelve a la Sub 19

Por otra parte, los jugadores del Valencia CF Ferran Torres, Alejandro Centelles y Emilio Bernard, han sido citados por Luis de la Fuente para el Torneo Internacional Copa del Atlántico que la selección española Sub 19 disputará en Gran Canaria del 29 de enero al 3 de febrero.