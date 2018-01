Marcelino: "Sería una sorpresa saludar aquí a un futbolista saudí"

¿Ha hablado con Gabriel después de su expulsión?

Es lógico que habláramos. Hemos comentado la acción, no se volverá a repetir y el jugador ha perdido perdon.

El equipo recibe demasiadas tarjetas en proporción al número de faltas que comete. ¿A qué se debe?

Sí tengo la sensacion llevabamos muchas tarjetas cuando hay diez equipos por delante de nosotros que cometen más faltas. Somos el cuarto equipo que más faltas recibe. A partir de aqui, son decisiones del árbitro que hay que respetar. Pero si en algo estamos de acuerdo es que este no es un equipo que se distinga por ser violento.

¿Sigue pensando que el no gol de Messi está siendo clave?

Me sigo manteniendo en la misma postura, no voy a hacer ningún comentario respecto a los árbitros. Mantener al arbitro como un elemento más del fútbol, centrarnos en el rival.

¿Qué partido espera en Mendizorroza?

Un partido tremendamente complicado contra un rival que está haciendo las cosas muy bien. Es muy difícil hacerles gol, tenemos la confianza de marcar. Si no me equivoco en 11 de 12 partidos fuera de Mestalla marcamos. Hemos anotado 23 goles a domicilio. Tenemos que saber que si queremos pasar la eliminatoria hay que ir con la ambición de ganar.

¿Le han ofrecido a algún futbolista saudí?

No me consta que así sea, nadie me dijo que íbamos a tener un saudí. El club que acepta esa situación creerá que le conviene por su bien futbolístico. Para mí sería una sorpresa que tuviese que saludar mañana a un futbolista saudí.

¿Habrá novedades de mercado?

Creo que es posible que haya algún movimiento, y que sea de salida. Pero hasta el día 31 puede suceder cualquier acontecimiento. No diré nombres, no hay nada que esté completo o cercano.

¿Estçá el equipo más mentalizado en el aspecto psicológico?

Esta semana es diferente porque quedan 90 minutos. O seguimos adelante o nos vamos fuera. Vamos con una ligera ventaja, pero no es definitivo. Su gol nos obliga a marcar allí. Con esa idea vamos, con un nivel de concentración máximo, con respeto absoluto a un rival muy organizado, intenso y con un gran contraataque.

¿Va a tener Ferran ficha del primer equipo?

No puedo confirmar si tendrá ficha del primer equipo. Su entorno y el club aconsejará y decidirá. Es un chico de 17 años en periodo de formación, entrenará con nosotros. Jugar en el primer equipo, con la exigencia del Valencia, no va a ser fácil. Si demuestra que puede jugar no voy a mirar el DNI.

¿Hay algún tipo de sanción previsto en el reglamento interno por lo que hizo Paulista?

No tenemos una sanción por ese tipo de situaciones. Mejor reflexionar y saber que somos humanos, a partir de ahí seguro es que quien peor lo ha pasado es el futbolista.

¿Puede jugar Murillo en uno de los dos partidos de esta semana?

Murillo esta semana y la semana que viene tampoco va a jugar. Su tiempo de recuperación va a prolongarse.

¿Hay cierto victimismo en el tema arbitral?

En ningún caso nos puede distraer esa situación. Tenemos que mejorar nosotros como equipo. Debemos mejorar la continuidad, ese trabajo es el que nos va a llevar a ganar al rival. Los árbitros son seres humanos, los tenemos que dejar de lado y no ponerlos como excusa de nuestro rendimiento.

Spalletti dice que se queda con Cancelo

Si lo dice su entrenador podemos dar por descartada su presencia aquí. Es absurdo seguir insistiendo en su posible llegada.

¿Qué le tendrá preparado Abelardo?

Va a jugar de forma muy similar al nivel de concepto que jugó aquí. Con una identidad muy definida, y conceptos de juego muy claros. El Alavés se posiciona en un 4-4-2 muy juntito, intentan recuperar y salir a la contra, lo hacen muy bien al espacio. Han incorporado a Hernán, que es un jugador muy al espacio, con buenos apoyos con Guidetti. Son peligrosos en estrategia ofensiva. Y creo que muchos de sus jugadores están en su mejor momento de la temporada, por lo que repercute en el rendimiento colectivo.