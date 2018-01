Copa del Rey: Sigue en directo el Alavés - Valencia

El Deportivo Alavés recibe este miércoles al Valencia CF en Mendizorroza --19.00 horas/beIN LaLiga-- con la necesidad de remontar el 2-1 adverso encajado en la ida en Mestalla, un resultado que da ventaja a los valencianistas pero que deja todo abierto para un duelo final entre dos equipos ilusionados y en buena forma.

Nada tiene que ver el Deportivo Alavés del 'Pitu' Abelardo con aquel que estaba hundido en la tabla en LaLiga Santander. El técnico asturiano está sacando de momento al equipo de la zona roja y, en esta Copa del Rey, disputó una buena ida jugando de tú a tú al Valencia que les permitió llegar vivos a esta cita en 'Mendi', como él mismo ha llamado en alguna ocasión al feudo vitoriano.

El gol inicial de Rubén Sobrino da esperanzas al Alavés, que intentará salir igual de valiente que hace una semana y aupado por los suyos. Los vigentes finalistas de la competición están en una gran forma y están a un único gol de poder acceder a otras semifinales, aunque ello conlleve la dificultad de impedir que el Valencia marque.

Y es que como el propio Marcelino García Toral recordó en la previa, su equipo ha marcado en once de los doce partidos jugados fuera de casa y un total de 23 tantos lejos de Mestalla, lo que les transmite confianza y más tras la remontada firmada en la ida por Gonçalo Guedes y Rodrigo. Eso sí, con un hombre de más tras la expulsión de Adrián Diéguez que dio alas a los valencianistas.

Pese a la mala entrada en la eliminatoria de los 'che', superados por la intensidad de un Alavés que no perdió el norte pese a la expulsión y la remontada, el Valencia llega a Vitoria con superioridad y con esa vitola de favorito que no quiere perder y menos aún regalar. Quien debe remontar es el equipo albiazul, un 'Glorioso' que desea repetir la hazaña del año pasado y seguir cogiendo ritmo.

Sin pensar en que el siguiente rival en LaLiga Santander será el líder FC Barcelona, Abelardo aseguró que hará un once inicial sin pensar en los blaugranas y con la clara intención de no arrugarse ante el Valencia, intentar dejarles secos en ataque y aprovecharse del empuje de los buenos resultados ligueros para seguir con la ilusión intacta.

Eso sí, no podrá contar con el capitán Manu García, que no se ha recuperado a tiempo, ni con Burgui ni Héctor Hernández. Tampoco con el sancionado Adrián Diéguez ni con un Álvaro Medrán que ya no jugó en la ida al estar cedido por el Valencia CF y no poder jugar contra su equipo.

Para Marcelino no hay sancionados, y mantiene las bajas ya conocidas por lesión de Carlos Soler, Murillo y Javi Jiménez. Sin Nacho Vidal, Nacho Gil ni Ferran Torres, fuera por decisión técnica, el resto de integrantes junto al recién llegado en este mercado de invierno Francis Coquelin, que confía en tener minutos para adaptarse mejor al grupo.



Ficha técnica

--POSIBLES ALINEACIONES.

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Aguirregabiria, Maripán, Alexis, Rubén Duarte; Hernán Pérez, Torres, Pina, Ibai Gómez; Guidetti y Munir.

VALENCIA CF: Jaume; Montoya, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Pereira, Parejo, Kondogbia, Guedes; Zaza y Vietto.

--ÁRBITRO: Álvarez Izquierdo (C. Catalán).

--ESTADIO: Mendizorroza.

--HORA: 19.00 horas/beIN LaLiga.

