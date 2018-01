Jaume lleva al Valencia a semifinales de Copa

El Valencia se clasificó para la semifinales de la Copa del Rey en la tanda de penaltis. Rodrigo, Mina y Gayà convirtieron sus lanzamientos y Jaume paró dos. El equipo de Marcelino había jugado con fuego en un partido en el que no estuvo a la altura. Dejó que el Alavés estuviera a un paso de eliminarle, Mina restableció la calma y otra vez permitió que los vitorianos se metieran en la eliminatoria y forzaran una prórroga y los lanzamientos máximos.

No hizo una buena primera parte el Valencia. La peor noticia que recibió el Valencia fue la lesión de Paulista. Corría el minuto 20 cuando el central brasileño caía en mala posición al rematar en el área del Alavés y se dañaba la rodilla, una lesión que parece grave y que le obligó a abandonar el campo llorando.

El equipo de Marcelino no estuvo cómodo en los primeros 45 minutos. Pese a que comenzó bien, el Alavés le fue comiendo terreno. Parejo y Kondogbia eran incapaces de imponerse y Maksimovic no rendía en la banda derecha y eso permitió crecerse al equipo vitoriano, aunque no disfrutó de ocasiones de gol. Solo una mala salida de Jaume que obligó a despejar a Garay bajo los palos fue la única oportunidad del Alavés. El Valencia tampoco hizo nada destacable en ataque: Guedes, Vietto y Zaza no dieron señales de vida .

El Valencia no comenzó bien el segundo tiempo. El Alavés cada vez achuchaba nás y los valencianistas raramente salían de su campo. Sobrino en dos ocasiones inquietó a Jaume y más tarde el árbitro anulaba un gol a Guidetti tras hacer una clara falta.

Marcelino optó por echar mano de Rodrigo en sustitución de un desaparecido Vietto. Tardó en reaccionar el Valencia y en el minuto 69 Guedes hacía estirarse a Sivera y un minuto más tarde Kondogbia estrellaba el balón en el larguero. Y del posible 0-1 al gol del exvalencianista Munir en el minuto 72.

Cuando peor se ponía el asunto Santi Mina restablecía la calma tras aprovechar una buena acción de Zaza. Era el minuto 77 y el Valencia volvía a estar en semifinales. Pero la alegría duró hasta que en el minuto 85 Sobrino hizo el 2-1. Y prórroga. En el minuto 107 Rodrigo tuvo la gran ocasión para evitar los penaltis, pero Sivera sacó una buena mano e impidió que el Valencia se adelantara en el marcador. Y en el 113 Gayà disparó y otra vez tuvo que intervenir al portero del Alavés. Y Montoya también la tuvo. Pero esperaban los penaltis.



Alavés: Sivera; Martin Aguirregabiria, Laguardia, Ely (Demirovic, m. 84), Duarte; Torres, Pina, Ibai (Hernán Pérez, m. 71), Pedraza, Sobrino y Guidetti (Munir, m, 71).

Valencia: Jaume, Montoya, Vezo, Gabriel Paulista (Garay, m. 22), Gayà; Maksimovic (Santi Mina, m. 76), Parejo, Kondogbia, Guedes; Zaza y Vietto (Rodrigo, m. 58).

Goles: 1-0. M. 72. Munir. 1-1. M. 77. Santi Mina. 2-1. M. 85. Sobrino.

Árbitro: Álvarez Izquierdo, comité catalán. Amonestó a Torres, Munir, Pina, Martín Aguirregabiria, Duarte y Pedraza del Alavés y Maksimovic, Vezo, Mina, Parejo, Guedes y Kondogbia del Valencia.

Estadio: Mendizorroza.