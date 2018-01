Mendizorroza exige el mejor Valencia

Mendizorroza exige hoy en Vitoria el mejor Valencia. Los debates arbitrales, sobre la acumulación de tarjetas, la puntería desgastada, la justicia y la ausencia de fortuna en los últimos marcadores adversos, deben quedar apartados en un rincón. Hoy contra el Alavés, el conjunto de Marcelino García Toral se juega una gran parte de las expectativas de la temporada, con el posible pase a semifinales de la Copa del Rey. El equipo blanquinegro conserva una exigua renta del partido de ida, 2-1, pero atraviesa una fase vacilante de juego y deberá librar una batalla de alta intensidad física y emocional contra un rival al alza, como el Alavés, que fue superior en el inicio de encuentro en Mestalla y que contará con el apoyo festivo de su estadio, donde se anuncia lleno.

Marcelino avisa. Llegar a las semifinales pasa por ser capaces, al menos, de marcar al menos un gol. «Será un partido tremendamente complicado contra un rival que viene haciendo las cosas bien con Abelardo. Es difícil hacerles gol, pero queremos ganar y para eso hay que meter goles. Tenemos la confianza de hacerlo, en 11 de los 12 partidos fuera de casa marcamos, llevamos 23 goles a domicilio. Si queremos pasar hay que ir con la ambición de ganar y eso supone ir a meter gol».

El técnico blanquinegro espera un Alavés muy parecido al del partido de ida: «Va a jugar de forma muy similar. Es un equipo con una identidad muy definida y conceptos de juego claros. Un 4-4-2 muy juntito, salen rápido al contraataque con buenas transiciones. Han fichado a Hernán, que es un jugador de espacios con Guidetti de jugador de apoyo para salir. Son peligrosos en estrategia y muchos de sus jugadores están en su mejor momento de la temporada».

La trascendencia, a cara o cruz, del partido, invita a pensar a Marcelino en que el Valencia saldrá con todos los sentidos activados: «Solo quedan 90 minutos, o seguimos o nos vamos fuera. No es como el primer partido, vamos con una ligera ventaja, pero no es definitiva y su gol fuera de casa nos obliga a no recibir o meter un gol allí. Es obvio que el nivel de concentración debe ser máximo, así como el respeto al rival».

Fin al debate arbitral

Marcelino quiso poner fin a un debate que él mismo patrocinó pero que está desgastando el nivel competitivo y alterando la concentración del equipo, como es la incidencia arbitral desde que no se concedió un gol legal a Messi en el VCF-Barça. El victimismo siempre resta: «Tenemos que pensar en mejorar como equipo y competir al máximo nivel los 90 minutos, y tener la concentración que por momento hemos dejado por tener, ese trabajo es el que nos va a llevar a ganar. A los árbitros hay que dejarlos de lado y no utilizarlo como excusa. Sucede, se comenta y se piensa en lo siguiente».

Esta tarde en Mendizorroza serán de la partida Vezo y Gabriel, baja segura por sanción contra el Real Madrid en Liga. Marcelino protegerá a Garay y desveló que habló con Paulista después de su infantil expulsión en Las Palmas: «Es lógico que hablásemos después de lo sucedido. Esta situación seguro que no se va a repetir por ninguno de los jugadores. Sabe que pudo evitarlo, ha pedido perdón por ello y con eso está todo hablado», indicó el técnico, que afirmó que el club no aplicará ninguna sanción especial al defensa. Preguntado por el mercado de fichajes, Marcelino reconoció que antes del 31 de enero «puede pasar de todo», pero que lo normal es que salgan jugadores después de las llegadas de Vietto y Coquelin. Curiosamente, ayer ni Nacho Vidal ni Nacho Gil fueron citados para el encuentro.