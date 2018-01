Jaume Doménech: "La verdad es que los penaltis los disfruto"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, explicó anoche que les costó «sacar la eliminatoria adelante» porque venían con un resultado «muy ajustado» a un campo «muy difícil como lo demuestran los últimos partidos». «El Alavés ha utilizado el fútbol directo con un medio campo poderoso con el que dominaron, pero con mínimas ocasiones de go», dijo el preparador asturiano. «Al final del partido generamos más ocasiones, pero en un balón parado nos metieron el segundo gol». Marcelino añadió que fueron «superiores en la prórroga», al tiempo que destacó que el Alavés hizo «dos muy buenos partidos con buen juego». «En los penaltis Jaume (Domenech) ha estado magnífico», agregó. En el vestuario «había un mezcla de susto y disfrute por la tensión de la situación».

Los consejos de Otxotorena

«Me siento feliz porque hemos pasado a las semifinales de la Copa», dijo el héroe de la noche, el portero Jaume Doménech. «Este equipo se lo merece y te da alas para seguir trabajando y ver que estás bien. Esta noche sí que ha sido la actuación más determinante».

Sobre los penaltis, declaró: «Me dejo aconsejar por Otxotorena, comentamos impresiones, y de algunos jugadores sí que habíamos comentado cómo lanzaban, pero en los penaltis me guio por la intuición e instinto un segundo antes del disparo. La verdad es que los penaltis los disfruto. Cuando pita el árbitro me he acordado de mi abuelo, que siempre me ha apoyado en los momentos difíciles, recuerdo que dije, vamos a ganar y a pasar por él. Se lo dedico a él de todo corazón».