Coquelin, la apuesta de Marcelino para la defensa ante el Madrid

Barcelona, rival en Copa

"Es evidente que nos tocó el más difícil. Pero eso no nos va a quitar la ilusión de llegar a la final. Vamos a dar el máximo nivel, vamos a jugar con toda la ilusión del mundo, solo estamos a dos partidos de una final"

Calendario muy exigente con dos partidos ante el Barcelona, y también Madrid y Atlético

Es indudable que jugar el segundo partido en Mestalla nos gusta mucho más. Nuestro público nos va a llevar adelante. Dentro de la poca suerte que depara el sorteo, Mestalla es un punto a favor muy importante

¿Cambia los planes de las rotaciones el calendario inmediato?

Antes de este sorteo sabíamos que jugaríamos contra Atl y Madrid, no modifica en gran medida nuestros planes

¿Qué planes hay para la defensa?

En principio vamos a pensar que Coquelin es la mejor opción. Ya jugó en esa demarcación en partidos anteriores de gran exigencia.

El Madrid llega en el peor momento

No sabría decir si están en su peor momento. Hace una semana ganó 7-1 al Deportivo. Luego hicieron muchos cambios en Copa y quedaron eliminados. Es un equipo más irregular que otros años, puede estar en una etapa de cierta confusión, pero tiene un gran potencial. Pueden estar irregulares a nivel colectivo, pero individualmente pueden decidir partidos. Siempre es claro favorito.

¿Qué importancia va a tener Mestalla en los próximos partidos?

Mestalla tiene importancia siempre. Todos sabéis que es un partido un poquito especial. La afición va a tener un papel fundamental, porque los futbolistas se ven siempre protegidos por sus aficionados en el estadio.

¿Cómo se le juega al Real Madrid?

Buscaremos atacar, defender, atacar y contraatacar, lo que marque el juego. El rival nos superará por momentos, y creo que el partido se decidirá por el acierto de los dos equipos. Tendremos que defender a nivel grupal y colectivo, va a ser un partido muy intenso.

¿Que haya tocado el Barça cambia el planteamiento contra el Madrid? ¿Estará Soler disponible?

Para nada cambia el planteamiento, lo inmediato es lo más importante y no lo siguiente. Carlos puede estar disponible para entrar en convocatoria, no como titular. En el entrenamiento de esta tarde confirmaremos su casi total recuperación.

¿Cree que pueden despedir a Zidane si pierde el Madrid en Mestalla?

Creo que no lo pueden despedir. Me parece absurdo discutir la valía de Zidane, que ha ganado 8 títulos en dos años. Me extrañaría y lo consideraría muy injusto.