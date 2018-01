Parejo: "No sé qué rival quiero en el sorteo, cualquiera te puede ganar"

El capitán del Valencia CF, Dani Parejo, valoró ayer la épica clasificación del equipo para las semifinales de la Copa del Rey: «Estamos contentos. Costó mucho, sufrimos, pero para estar en semifinales hay que pasarlo mal. Estar en semifinales de Copa no es sencillo. Ya hay dos favoritos que no están, Real Madrid y Atlético. No sé que rival prefiero en el sorteo (Hoy, desde las 13:00 horas) . Se ha demostrado que cualquiera te puede ganar», explicó.

¿Priorizará el Valencia alguna competición?. Parejo lo tiene muy claro: «Ahora tenemos que ir a muerte a por las dos competiciones, la Liga y la Copa, no hay que priorizar ninguna. Estamos en una situación privilegiada, terceros en Liga y a dos partidos de una final», apuntó.

El partido ante el Alavés volvió a ser intenso. Preguntado si el Valencia se siente vigilado por los árbitros, como ya advirtió Marcelino, Parejo comentaba que «no tenemos un problema con los árbitros. Ellos hacen su trabajo lo mejor posible. Unas veces aciertan y otras te perjudican. Sí que es cierto que somos los que más amonestaciones llevamos y eso me asombra. No somos un equipo agresivo ni violento», indicó.

La charla con Parejo giró hacia su renovación. «A día de hoy no sé nada. Siempre he sido claro. No me gusta ni soy un tipo de persona que quiera estar al tanto de todo. Pero a día de hoy no tengo ni idea. estoy tranquilo, feliz y contento, si llega una oferta habría que verla y estudiarla. Estamos muy bien aquí y yo al Valencia CF le debo muchísimo», concluyó.